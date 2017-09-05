«رأس الخيمة الوطني» نحو بيئة إيجابية تحت عنوان «سعادة بلا حدود»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظم بنك رأس الخيمة الوطني ورشة عمل «سعادة بلا حدود» في مقره الرئيسي في واحة دبي للسيليكون التي جمعت وزراء السعادة والإيجابية من هيئات حكومية مختلفة.

شكل هذا الحدث محوراً مهماً كونه يتبع المسيرة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى ترسيخ السعادة في كل نواحي المجتمع.

شارك وزراء السعادة والإيجابية الحضور خبراتهم وأفضل الممارسات التي اكتسبوها من خلال حضورهم جلسات التدريب التي أقامها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الهادف

إلى منح المؤسسات القدرات التي تمكنها من تأمين بيئة إيجابية تضمن سعادة الموظفين ورضا العملاء.

حضر أعضاء الإدارة العليا في بنك رأس الخيمة الوطني ورشة العمل حيث ناقشوا مع وزراء السعادة والإيجابية سُبُل تطوير منهجية البنك المؤسسية لجعلها أكثر ودّاً تجاه الموظفين والعملاء على حدٍّ سواء. وأبدى المشاركون آراءهم المتعلقة بإنشاء بيئة عمل سعيدة ومستدامة وقاموا بتحديد مفاهيم عملية يُمكن تطبيقها لتحقيق هذا الهدف، وقاموا

علاوةً على ذلك، بطرح عدة أفكار لإبقاء موظفي البنك على اطلاع دائم حيال التغييرات والتحسينات الطارئة.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، : «نحن مسرورون لاختيار بنك رأس الخيمة الوطني ليكون أول مؤسسة خاصة تقوم بتنظيم ورشة عمل «سعادة بلا حدود» في الإمارات العربية المتحدة.

أصبح لهذه المبادرة الآن منصة تهدف لنشر السعادة على مستوى الدولة، وإنني أعتبرها فرصة رائعة للعمل معاً على إيجاد أساليب عملية لتطبيق مفهوم السعادة في البيئة المؤسسية وجعلها مستدامة لكي يصبح جميع الناس أكثر سعادةً».