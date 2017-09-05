أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «دانة غاز»، إن حكومة إقليم كردستان العراق سددت الدفعة التي نصت عليها الاتفاقية مؤخراً والبالغة قيمتها مليار دولار لشركة بيرل بيتروليوم المحدودة التي تمتلك فيها «دانة غاز» حصة تقدر بنسبة 35%. وأوضحت الشركة في بيان لها نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذه الدفعة سددت في 30 أغسطس 2017، قبل توقيع الاتفاقية التي تم الإعلان عنها بعد ذلك في اليوم نفسه.

وكان إقليم كردستان العراق قد توصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع دانة غاز وشركائها بخصوص دعوى قضائية في لندن بقيمة 2.2 مليار دولار في 30 أغسطس 2017، حيث سيدفع الإقليم بموجب هذه التسوية مليار دولار للشركة. وأقامت شركة «دانة غاز» وشركتها الأم «نفط الهلال» وشركاؤه دعوى على حكومة إقليم كردستان العراق أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر 2013 تتعلق بعقدهم مع حكومة الإقليم، يتهمون فيها الحكومة بدفع مبالغ أقل من مستحقاتهم عن إنتاج سوائل الغاز. وعلى صعيد متصل، كشفت شركة «دانة غاز» أنها تستعد بالتعاون مع شركائها في الائتلاف (نفط الهلال الدولية المحدودة، وبيرل بتروليوم المحدودة) إلى زيادة إنتاج حقول الغاز بأكثر من الضعف، للاستفادة من كامل الموارد الطبيعية الضخمة التي يحتويها الإقليم. وأكد مجيد جعفر، العضو المنتدب لمجلس إدارة «دانة غاز»، والرئيس التنفيذي لنفط الهلال، خلال مقابلة بثتها رويترز، أن الإنتاج سيزيد من 330 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً حالياً إلى 800 مليون، أو ثمانية مليارات متر مكعب سنوياً، وستكون تلك الكمية كافية لتلبية الحاجات السنوية لدولة في حجم النمسا على سبيل المثال، مضيفاً أن هذه الزيادة التي ستكتمل في غضون عامين، قد تكون البداية فقط، ذلك أن الحقول الغنية في إقليم كردستان قد تنتج أعلى من ذلك بعدة مرات. وأشار جعفر ، مع إضافة مناطق وأنشطة جديدة للتنقيب، إلى أن الاحتياطيات سترتفع بنحو ثلاث إلى خمس مرات، أي بنحو 17 تريليون قدم مكعبة حالياً، في حين قد يزيد الإنتاج ليصل إلى 5-6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وذلك في إطار سعي الائتلاف إلى زيادة قيمة الموارد المالية المتحققة لإقليم كردستان ولجمهورية العراق، مع الحرص على تلبية حاجات الطلب المحلي أولاً، رغم وجود احتياطيات كافية للتصدير.

وقال: «أظهرت التسوية التي تم توقيعها بين الائتلاف وحكومة إقليم كردستان مؤخراً أمرين: الأول هو أن حكومة كردستان لديها هدف معلن لتسوية الديون مع المستثمرين في أنشطة المنبع، والثاني هو أن العقود قوية وتحظى بالاحترام، وكلاهما مهم للمستثمرين». وتوصلت حكومة إقليم كردستان، الأسبوع الماضي، إلى تسوية لدعوى قضائية مع ائتلاف بيرل حيث ستدفع لأعضائه مليار دولار أميركي. ودانة غاز ونفط الهلال هما أكبر مساهمين في الائتلاف الذي يضم أيضاً أو.إم.في النمساوية، وإم.أو.إل المجرية، وآر.دبليو.إي الألمانية. ووقع الائتلاف اتفاقية مدتها عشر سنوات مع حكومة كردستان لتطوير حقلي خور مور وجمجمال للغاز، وهما من أكبر مكامن الغاز في العراق، باحتياطيات قدرها 17 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يكفي لتلبية حاجات أوروبا بأكملها لعام واحد، وموارد تقدر بنحو 75 تريليوناً.