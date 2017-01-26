الكويت تتوقع بقاء سعر النفط بين 55 و60 دولاراً في 2017

الكويت (رويترز)

توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أمس، أن تبقى أسعار النفط العالمية في نطاق 55 - 60 دولاراً للبرميل في 2017، في وقت تستعد فيه بلاده لإنفاق 35 مليار دينار (115 مليار دولار) على مشاريع نفطية ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال المرزوق، للصحفيين على هامش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت، إن السوق هو «المحدد» لأسعار النفط في الوقت الحالي.

وأضاف المرزوق أن السوق بدأ يدخل في مرحلة التوازن بعد أن بدأت الدول الالتزام بخفض الإنتاج المتفق عليه.

واتفقت 11 دولة من أعضاء «أوبك» و11 دولة من خارج المنظمة على خفض الإنتاج في النصف الأول من العام. وتقرر استثناء نيجيريا وليبيا عضوي «أوبك»، حيث يعاني البلدان من انتكاسات في الإنتاج. والكميات التي تم الاتفاق عليها تشمل خفض إنتاج «أوبك» بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يومياً في الأشهر الستة الأولى من 2017، بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يومياً في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.