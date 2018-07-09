«منصة الفن جميل» تُحاور ثلاثية التداخلات والمتاحف والحياة

غالية خوجة (دبي)

أن تتنوع أنشطة الغاليريهات بين القراءة والأعمال الفنية وتفاصيل الحياة وأحلامها، فهذا يعني أن الحركة الإبداعية في مجالها الحيوي النشط على كافة المستويات، ومن هذه الغاليريهات منصة الفن جميل JAMEEL ART المستودع رقم (48)، في السركال أفنيو، القوز (1)، وما تقدمه من مشاريع ثقافية فنية متنوعة، منها الجلسات القرائية التي تأتي في الصيف الحالي ضمن نشاط استوديو الأبحاث، وتتضمن مناقشة مائة وخمسين كتاباً باللغتين العربية والإنكليزية، موزعة إلى (3) محاور، أولها (التداخلات) وهو محور يركز على العديد من النقاط المتداخلة بين الثقافات والحضارات الإنسانية مثل اللغة والموقع المكاني وحركته الزمانية، وثانيها (دور المتاحف في تشكيل الثقافة) وكيفية تأثيرها في الذاكرة الإنسانية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وثالثها (الحياة في منطقة الخليج العربي) وتطوراتها وانفتاحها وتحولاتها وطموحاتها وتحاوراتها المحلية والعربية والعالمية.

ولقد اختار قائمة الكتب من مركز جميل للأبحاث الكاتب والقيم الفني عمر برادة، بينما تقدم الجلسات وتديرها كل من الفنانة متعددة التخصصات نوش أناند، والمترجمة والناقدة حفصة حريقة، وستبدأ الجلسات بكتاب (أرض التمر للمؤلف بول ريتش)، ثم تأخذنا بجولات قرائية مختلفة عبْر العديد من الكتب التي نذكر منها الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، لن تتكلم لغتي لعبد الفتاح كيليطو، الترجمة والحرف أو مقام البعد لأنطوان برمان، الدور العربي في التاريخ الأدبي للقرون الوسطى، الأندلس العربية..إسلام الحضارة وثقافة التسامح، السحر الأغرب..مشاهد فاتنة من ألف ليلة وليلة لمارينا وورنر، سؤال الثقافة.. الثقافة العربية في عالم متحول، حرير وحديد..من جبل لبنان إلى قناة السويس لفواز طرابلسي، فن الملاحة عند العرب لحسن صالح شهاب، الفكر اليوناني والثقافة العربية لديمتري غوتاس.