الأسهم المحلية تتماسك أمام عمليات ربحية

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس أمام عمليات بيع لجني الأرباح طالت عدداً من الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما شهدت سيولة الأسواق ارتفاعاً تركز جزء كبير منها على سهم دانة غاز. وسجلت تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 510 ملايين درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 496 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4669 صفقة. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة على تراجع طفيف بدعم من تعاملات سهم «دانة غاز» ليغلق عند مستوى 4478 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.06%، بعدما تعامل المستثمرون على 303 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 280.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2165 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 27 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي نهاية جلسة أمس بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3624 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 182.9 مليون سهم، بقيمة تعاملات بلغت 229.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2504 صفقات، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 10 أسهم، فيما تراجعت أسعار 21 سهم، وظلت أسعار سهمين فقط على ثبات عند الإغلاق السابق. وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين &ndash بريطانيا، إن تعاملات الأسهم المحلية شهدت خلال جلسة أمس دخول سيولة جديدة أدت إلى تماسك مؤشرات الأسواق عند مستوياتها السابق، لتستمر في اتجاهها العرضي، على الرغم من تعرض عدد من الأسهم القيادية في السوقين لعمليات جني أرباح في محاولة من المضاربين لتعويض خسائر الجلسات الماضية. واعتبر العشري ظهور بوادر للمحفزات والأخبار الإيجابية عن مشاريع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية كان متوقعاً بعد انتهاء موسم الإجازات وعودة المستثمرين لقاعات التداول، مؤكداً أن سهم «دانة غاز» كان في مقدمة الأسهم التي ساهمت بشكل كبير خلال آخر جلستين في تماسك مؤشر أبوظبي عند مستوياته الحالية، خصوصاً بعدما أعلنت الشركة مؤخراً عن قيام حكومة إقليم كردستان العراق بتسديد الدفعة التي نصت عليها الاتفاقية مؤخراً والبالغة قيمتها مليار دولار لشركة بيرل بيتروليوم المحدودة التي تمتلك فيها «دانة غاز» حصة تقدر بنسبة 35%. وتصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي، لينهي السهم جلسة تعاملات الأمس على ارتفاع عند مستوى 0.77 درهم رابحاً 5 فلوس عن الإغلاق السابق، مستحوذاً على أكثر من 80% من سيولة السوق، مسجلاً تداولات بقيمة تجاوزت الـ 202 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على نحو 263 مليون سهم. وفي سوق دبي المالي، تصدر سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، مسجلاً تداولات قيمتها الإجمالية نحو 48.1 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 59.5 مليون سهم، لينهي الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 0.63% عند مستوى 0.800 درهم. وشهد عدد من الأسهم القيادية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعات نتيجة عمليات جني أرباح ساهمت في الضغط على المؤشر العام ليغلق في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سهم «إعمار» بنسبة 0.47% لينهي الجلسة عند مستوى 8.46 درهم، خاسراً 4 فلوس عن الإغلاق السابق، كما تراجع سهم «جي إف إتش» بنسبة 2.70% لينهي الجلسة عند مستوى 1.80 درهم، خاسراً 5 فلوس عن الإغلاق السابق.