9 مليارات درهم صافـــي دخل البنـــوك التجــــارية في أبوظبي خلال الربع الثاني

أبوظبي(وام)

ارتفع صافي دخل البنوك التجارية في إمارة أبوظبي إلى نحو 9 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام 2017 بنمو نسبته 4.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 التي وصل فيه صافي الدخل إلى 8.64 مليار درهم.

ووصلت قيمة الدخل من الفوائد 5.268 مليار درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري تشكل ما نسبته نحو 58.5% من صافي دخل البنوك التجارية في الإمارة، وذلك بحسب إحصاءات اصدرها مركز إحصاء أبوظبي اليوم.

وقالت منال الشنطي الخبير المصرفي، إن النمو المسجل في دخل القطاع يعد جيداً ويعكس القوة التي يتمتع بها مقارنة مع بقية دول المنطقة، وذلك رغم حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام، مؤكدة قدرة الجهاز المصرفي في الإمارات على مواصلة النمو خلال الفترة القادمة، وبنسب أعلى من تلك المسجلة مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وسجل دخل البنوك التجارية في أبوظبي من الاستثمار نمواً بنسبة 14.2% مرتفعا من 920 مليون درهم في الربع الأول من العام 2016 إلى 1.051 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2017.كما زاد بند الدخول الأخرى من 2.26 مليار درهم إلى 2.73 مليار درهم في نفس فترة الرصد.