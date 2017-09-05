السلع «الانتقائية» المستهلكة داخل المناطق الحرة بالدولة تخضع للضريبة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن السلع «الانتقائية» التي تستهلك في المناطق الحرة بالدولة ستخضع للضريبة الانتقائية بنفس النسب المئوية التي ينص عليها القانون.

وسيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة و100% على منتجات التبغ و100% على مشروبات الطاقة.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن الإعفاء من الضريبة الانتقائية للمسافرين القادمين على متن الرحلات الدولية سيكون بذات مبلغ الإعفاء الجمركي للسلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية.

وأوضح أن إدخال السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، من قبل المسافرين الدوليين القادمين من خارج الدولة، التي تفوق حد الإعفاء للمسافرين دون الإفصاح عنها، ودفع الضريبة عليها، يعتبر تهرباً ضريبياً وفقاً للقانون.