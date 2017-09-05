السلع «الانتقائية» المستهلكة داخل المناطق الحرة بالدولة تخضع للضريبة

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن السلع «الانتقائية» التي تستهلك في المناطق الحرة بالدولة ستخضع للضريبة الانتقائية بنفس النسب المئوية التي ينص عليها القانون.
وسيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة و100% على منتجات التبغ و100% على مشروبات الطاقة.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن الإعفاء من الضريبة الانتقائية للمسافرين القادمين على متن الرحلات الدولية سيكون بذات مبلغ الإعفاء الجمركي للسلع الانتقائية التي تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية.
وأوضح أن إدخال السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، من قبل المسافرين الدوليين القادمين من خارج الدولة، التي تفوق حد الإعفاء للمسافرين دون الإفصاح عنها، ودفع الضريبة عليها، يعتبر تهرباً ضريبياً وفقاً للقانون.
كما أوضح أنه بخصوص المناطق الحرة، فإنه في حين «تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة» إلا أن القادم من منطقة حرة داخل الدولة، لا يعتبر مسافراً من الخارج ولذلك لا يتم استثناؤه. ورداً على سؤال حول الكميات التي يسمح للمسافرين القادمين إلى الدولة أن يدخلوا معهم من السلع «الانتقائية»، مثل السجائر وحدود الإعفاء من الضريبة للمسافر الواحد، دون أن يكون معرضاً لمخالفة القانون، قال البستاني إن الإعفاء من الضريبة الانتقائية سيكون بذات مبلغ الإعفاء الجمركي للمسافرين، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية في شأن استثناء من الضريبة المفروضة «الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية». وحول القادمين من المناطق الحرة بالدولة، وهل ينطبق عليهم قواعد المسافرين القادمين للدولة من الخارج، أوضح أن القادم من منطقة حرة لا يعتبر مسافراً من الخارج، ولذلك لا يتم استثناؤه وفقاً للمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية. ... المزيد