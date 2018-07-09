راونيتش يقهر الظلام والحرارة في يومين

لندن (رويترز)

كسب ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون للتنس سابقاً منافسه النمساوي دينيس نوفاك المتأهل من التصفيات ليحجز مكانه في الدور الرابع للبطولة، وتقاسم اللاعبان أول مجموعتين الجمعة، وكان اللاعب الكندي متقدما 6-5 في المجموعة الثالثة عندما توقف اللعب بسبب حلول الظلام.

وعندما تم استئناف اللعب على الملعب رقم 12 في ظل أجواء شديدة الحرارة، حسم المصنف 13 المجموعة الثالثة سريعاً وانطلق بسرعة ليفوز بالمجموعة الرابعة محققاً الانتصار بنتيجة 7-6 و4-6 و7-5 و6-2، وهذه هي المرة الرابعة في خمس سنوات التي يصعد فيها راونيتش للدور الرابع في ويمبلدون.

من ناحيتها، انضمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى إلى ضحايا بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بسقوطها أمام التايوانية هسيه سو-وي المصنفة في المركز 48 عالمياً في مباراة من ثلاث مجموعات 6-3 و4-6 و5-7، بعد نحو شهر على تتويجها بلقبها الأول في البطولات الكبرى في رولان جاروس الفرنسية.

وقالت التايوانية البالغة من العمر 26 عاماً عقب الفوز «انه فوزي الأول على مصنفة أولى في العالم، أنه أمر مذهل. كنت متأخرة 2-5 في المجموعة الأخيرة ولكن الجمهور شجعني على القتال».