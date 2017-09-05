«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة «أم غافة» في العين

أبوظبي(الاتحاد)
افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطة «أم غافة» في مدينة العين ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة لها إلى 362 محطة على مستوى الدولة، منها 44 محطة في مدينة العين.
وتمتاز المحطة الجديدة بقدرتها على تزويد 12 مركبة بالمنتجات البترولية بشكل متزامن وعلى مدار 24 ساعة.
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وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن مسرورون بافتتاح المحطة الـ28 الجديدة لهذا العام على مستوى دولة الإمارات، حيث ستعمل محطة خدمة «أم غافة» على تعزيز مستوى الخدمات وتنويع الخيارات أمام عملائنا في مدينة العين».
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وأوضح الراشدي: «يمثل افتتاح محطة خدمة أم غافة خطوة جديدة نحو تعزيز حجم المبيعات وتحسين الأداء.
وفي إطار التزامنا باستراتيجية مجموعة أدنوك للنمو 2030، فقد طورت أدنوك للتوزيع خططاً توسعية طموحة، حيث أتطلع إلى الإعلان عن المزيد من التوسع والنمو في الأسابيع والأشهر القادمة».