«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة خدمة «أم غافة» في العين

أبوظبي(الاتحاد)

افتتحت شركة أدنوك للتوزيع محطة «أم غافة» في مدينة العين ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة لها إلى 362 محطة على مستوى الدولة، منها 44 محطة في مدينة العين.

وتمتاز المحطة الجديدة بقدرتها على تزويد 12 مركبة بالمنتجات البترولية بشكل متزامن وعلى مدار 24 ساعة.

كما تضم متجر واحة أدنوك، ومطعماً للمأكولات السريعة، ومرافق تبديل الزيت للمركبات، والغسيل الآلي للمركبات، ومستودعاً لأسطوانات الغاز المسال وورشة متخصصة لصيانة وتبديل الإطارات.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحن مسرورون بافتتاح المحطة الـ28 الجديدة لهذا العام على مستوى دولة الإمارات، حيث ستعمل محطة خدمة «أم غافة» على تعزيز مستوى الخدمات وتنويع الخيارات أمام عملائنا في مدينة العين».

وأضاف « يمتاز قطاع مبيعات التجزئة للمنتجات البترولية في أدنوك للتوزيع بأداء قوي، يدعمه مستوى مبيعات ثابت وهامش ربح منظم، وتضم محطاتنا متاجر واحة أدنوك التي تحظى بشعبية واسعة لدى عملائنا، إضافة إلى مطاعم الوجبات السريعة كماكدونالدز، وستاربكس، وكوستا كوفي».

وأوضح الراشدي: «يمثل افتتاح محطة خدمة أم غافة خطوة جديدة نحو تعزيز حجم المبيعات وتحسين الأداء.

وفي إطار التزامنا باستراتيجية مجموعة أدنوك للنمو 2030، فقد طورت أدنوك للتوزيع خططاً توسعية طموحة، حيث أتطلع إلى الإعلان عن المزيد من التوسع والنمو في الأسابيع والأشهر القادمة».