فتيات الرجبي لـ «الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

غادرت أمس بعثة منتخب فتيات الرجبي متوجهة إلى سريلانكا لإقامة معسكر يمتد حتى منتصف الشهر وتضم البعثة حمدان سليمان إدارياً وابولو بيرليني مدرب المنتخبات وأميرة بن الفقي مدربة منتخب الفتيات بالإضافة لـ 13 لاعبة، هن إبرار البلوشي، وعفراء الفلاسي، وأمل الحادي، وعنود البلوشي وأسماء الزعابي، وإيمان الحادي، وفاطمة السويدي، وحصة الحمادي وهدى بوعشوان ولطيفة الحاج ومهرة عيسى ونوق درويش وسلامة عاشور. ويشمل المعسكر إقامة عدة مباريات ودية مع فتيات الرجبي بسريلانكا وتم التنسيق الكامل في هذا الشأن مع الاتحاد السريلانكي الذي أبدى تعاونا كاملا نظراً لحسن العلاقة القائمة بين الاتحادين وتأتي هذه الخطوة من أجل الإعداد للاستحقاقات المقبلة لمشاركة منتخب الفتيات لرجبي الذي سوف يشارك بالبطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي والتي سوف تقام بالهند بمشاركة أكثر من 12 دولة آسيوية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك منتخب الفتيات في بطولة آسيوية بهذا الحجم خارج الدولة فقد سبق وأن استضاف اتحاد الإمارات للرجبي هذه البطولة لمدة عامين سابقين. وأكد قيس الظالعي الأمين العام للاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد يعطي اهتمام كبيراً برياضة الرجبي النسائية، نظراً للإقبال الملحوظ من طالبات المدارس على هذه اللعبة والتي نتصور أنها لن تجد هذا الإقبال وخاصة من الفتيات إلا أنهن أصبحن يتفوقن على الشباب ونتذكر بداية إعداد منتخب الشباب كنا نشارك من دون تسجيل أي أهداف على مدار أكثر من عام، أما الفتيات يتقدمن بسرعة، ومنذ المشاركات الأولى وهن يسجلن في كافة المباريات المشاركات بها، ونأمل زيادة قاعدة الممارسين خلال الفترة القادمة وخاصة بعد التعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم في نشر اللعبة بكافة مدارس الدولة.