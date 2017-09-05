«الاقتصادية الإماراتية- الصينية»: تطوير آفاق الاستثمار بين البلدين

بكين (الاتحاد)

انطلقت أمس، في العاصمة بكين، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعقد اليوم، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي تشونغ شان، وزير التجارة بجمهورية الصين، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين بحكومة البلدين.

وترأس الاجتماع التحضيري، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب الصيني جونغ مانغ يينغ، مدير عام وزارة التجارة بحكومة الصين، وبمشاركة محمد الشامسي نائب سفير الدولة لدى الصين، وبدر المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية من الجانبين.

واستعرض الاجتماع أطر التعاون المشترك في مجالات التجارة، والصناعة، والاستثمار، والطيران، الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية والسياحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المبتكرة، والصحة والتعليم، إلى جانب التعاون الفني والتقني فيما يتعلق بالاعتمادات والمقاييس والمواصفات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية السادسة بين البلدين، وأكد الجانبان خلال الاجتماع الرغبة المشتركة في دعم كافة الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق أوسع أمام تطوير حجم الاستثمارات البينية، والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما تخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة على وجه الخصوص، لكونها تأتي استئنافاً للجهود التي بذلت في الدورات السابقة، بعد توقف استمر نحو 9 سنوات، وهي فترة مهمة شهد فيها البلدان تطورات اقتصادية كبيرة، وحققا الكثير من الإنجازات التنموية، كما طرأ خلالها على المشهد الاقتصادي العالمي العديد من المتغيرات التي أثرت على مسارات التجارة والاستثمار ومختلف الأنشطة الاقتصادية، كما أفرزت العديد من الفرص والتحديات، وهو ما يستدعي مستوى أعلى من التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواسعة المتاحة لدى الجانبين، وبما يعزز من الجهود التنموية الراهنة.

وأكد الوكيل أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي توفر منصة حيوية ومهمة لزيادة مستويات التنسيق والاتفاق على أفضل الآليات التي تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات الوطنية الإماراتية ونظيرتها الصينية.

وتابع أن القطاعات التي ركزت عليها اللجنة تحظى باهتمام لدى البلدين وتتيح فرصاً ومجالات واسعة لإقامة نماذج للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصحة والتعليم.