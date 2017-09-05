«الاقتصادية الإماراتية- الصينية»: تطوير آفاق الاستثمار بين البلدين

بكين (الاتحاد)
انطلقت أمس، في العاصمة بكين، أعمال الاجتماع التحضيري للدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعقد اليوم، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي تشونغ شان، وزير التجارة بجمهورية الصين، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين بحكومة البلدين.
وترأس الاجتماع التحضيري، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب الصيني جونغ مانغ يينغ، مدير عام وزارة التجارة بحكومة الصين، وبمشاركة محمد الشامسي نائب سفير الدولة لدى الصين، وبدر المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية من الجانبين.
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وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية السادسة بين البلدين، وأكد الجانبان خلال الاجتماع الرغبة المشتركة في دعم كافة الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق أوسع أمام تطوير حجم الاستثمارات البينية، والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما تخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين.
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وأكد الوكيل أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي توفر منصة حيوية ومهمة لزيادة مستويات التنسيق والاتفاق على أفضل الآليات التي تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات الوطنية الإماراتية ونظيرتها الصينية.
وتابع أن القطاعات التي ركزت عليها اللجنة تحظى باهتمام لدى البلدين وتتيح فرصاً ومجالات واسعة لإقامة نماذج للتعاون فيما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصحة والتعليم.