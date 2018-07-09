«قوارب التنين» تبحر في أبوظبي 5 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الإضاءة على الحضارة الصينية من قلب العاصمة أبوظبي وإحياء مختلف الفعاليات والأنشطة التي تحاكي رياضات الشعب العريق، أعلن فندق شانغريلا، قرية البري عن استضافة مهرجان قوارب التنين للعام الحادي عشر على التوالي يومي الجمعة والسبت 5 و6 من أكتوبر المقبل.

ويقام المهرجان بالتعاون مع جمعية قوارب التنين واتحاد الشراع والتجديف الحديث و«سيرين للفعاليات»، وهو نشاط سنوي مستوحى من التقاليد الصينية يحتفي به «شانغريلا، قرية البري» بمشاركة وحضور جمهور غفير من المهتمين بالثقافة الصينية على اختلاف أوجهها. ويهدف «قوارب التنين» إلى بناء روح التعاون من خلال ممارسة هذه الرياضة التي اكتسبت شعبية واسعة بين سكان وزوار العاصمة أبوظبي.

وقال جيسون ماكنزي، المدير الفني لاتحاد سباقات قوارب التنين إن المهرجان حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وسجل الحدث بنسخته العاشرة للعام الماضي مشاركة أكثر من 1800 رياضي من المقيمين في أبوظبي وزوارها. وأكد أن المهرجان ساهم بشكل فاعل في تعزيز العلاقات بين الحضور والمشاركين من خلال أجوائه الحماسية التي تحيي روح التحدي والمنافسة بين الرياضيين. وأشار ماكنزي إلى اهتمام اتحاد السباقات باستقدام الثقافة والتقاليد الآسيوية إلى إمارة أبوظبي الداعية دائماً إلى استعراض حضارات العالم على أرضها.

وذكر أولف بيرمر، مدير عام «شانغريلا، قرية البري» أنه سيتم تزويد الفرق المشاركة بكافة التجهيزات اللازمة للسباق، حيث يحصل المشاركون على جلستي تدريب بإشراف خبير عالمي. ويمكن أن يشارك 20 متسابقاً كحد أقصى من كل فريق على ألا يتجاوز عدد الرجال المشاركين ضمن الفريق الواحد 16 رجلاً. ولفت إلى توفير أسعار تشجيعية للفرق التابعة للمدارس المحلية والجامعات والفرق العالمية. وقال إن مهرجان قوارب التنين جذب أفضل وأقوى الفرق الرياضية منذ انطلاقته الأولى إذ يحث على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. وتتوفر عروض التسجيل المبكر باستخدام الرمز Dragon Boat.

ويشارك في المهرجان أكثر من 2000 رياضي، بينهم 100 فريق محلي و20 فريقاً عالمياً، ما يجعله الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة. ويتضمن المهرجان استضافة عدة أنشطة ثقافية وترفيهية على طول شاطئ البحر وعلى قع الأنغام الموسيقية المستمرة طوال اليوم.