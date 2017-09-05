500 شركة عالمية في ملتقى مجالس الأعمال بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلسا الأعمال الكندي والفلسطيني في أبوظبي ملتقى مجالس الأعمال 2017 في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 500 شركة تمثل 23 مجلساً للأعمال، والتي تضم بدورها آلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمجالات في إمارة أبوظبي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين مجالس الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة والشركات والمؤسسات العالمية الممثلة في هذه المجالس، وبما يضمن تعزيز دور هذه المجالس والشركات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، ودعم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها خطط ورؤية أبوظبي الاقتصادية، والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على اقتصاد المعرفة.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية انعقاد هذا الملتقى الذي يقام بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني الـ46 ، ويجمع تحت مظلته رؤساء مجالس رجال الأعمال العاملة في إمارة أبوظبي ورؤساء ومديري الشركات العاملة في الإمارة والفعاليات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هذه الاحتفالات تتزامن مع تحقيق دولة الإمارات وإمارة أبوظبي العديد من الإنجازات اللافتة على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري، حيث تمكنت أبوظبي من تحويل التحديات الاقتصادية إلى إنجازات كبيرة.

وقال الرميثي إن مثل هذه النتائج تلقي الضوء على مدى نجاح الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المدروسة التي تعمل الإمارة على تحقيقها، والتي تتمثل بخطط ورؤية أبوظبي الاقتصادية الطامحة إلى تحقيق عملية تحول اقتصادي فعال لإمارة أبوظبي من خلال إرساء نموذج اقتصادي مستدام ومتنوع وعالي القيمة جنباً إلى جنب مع تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي من خلال توسيع جميع القطاعات وتعزيز أدائها وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر، والوصول إلى أسواق جديدة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق أقصى درجات الإنتاجية والتنافسية.

وأشار إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية لحكومة أبوظبي تجسد الرؤى الثاقبة وبعيدة الأمد لحكومة أبوظبي، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الارتقاء بمكانة أبوظبي لتكون في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية عبر تطوير اقتصاد حيوي ومستدام قائم على المعرفة.