السفير الهندي: الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بـ 194.5 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد نافديب سينج سوري سفير دولة الهند في الإمارات سعي البلدين لتعزيز مستوى التبادل التجاري غير النفطي والمقدر خلال السنة المالية 2016-2017 بنحو 194.5 مليار درهم «53 مليار دولار»، بنسبة 60% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وهو الأمر الذي قد تعززه الشراكة الاستراتيجية في المستقبل.

وتوقع سوري خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي أمس للإعلان عن قمة الشراكة الهندية الإماراتية المقرر انعقادها في دبي 30 أكتوبر المقبل، أن تشهد الأسابيع المقبلة الكشف عن استثمارات جديدة لشركات وصناديق سيادية إماراتية في الهند، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد زخماً غير مسبوق بفضل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي فتحت آفاقاً واسعة للتعاون في مجموعة كبيرة من المجالات، من بينها مجالات استراتيجية مثل الفضاء والدفاع.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة بين مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند منذ عام 2000، حيث يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات على 4.7 مليار دولار.

وكشف سوري عن مشاركة أكثر من 800 من كبار الشخصيات من الهند والإمارات، من بينهم وفود حكومية ورجال أعمال من القطاع الخاص، عن تخطيط الهند لمشاركة ضخمة في فعاليات إكسبو 2020 دبي، تعكس عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم استقبال فريق من إكسبو 2020 في الهند خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيل الجناح الهندي في المعرض.