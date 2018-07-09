«الصقور» يستقبل القادري ويفتح ملف الأجانب والمواطنين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

ينتظر مسؤولو نادي الإمارات التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، إذ أصبح في حكم المؤكد أن يتولى محمود حسن الشمسي رئاسة مجلس الإدارة ومحمد إسماعيل العوضي رئاسة شركة كرة القدم والمهندس عمر المزكي منصب نائب رئيس الشركة، مشرفاً على الفريق الأول.

وعقد مسؤولو نادي الإمارات اجتماعاً أمس الأول مع المدرب التونسي جلال القادري بعد 24 ساعة من وصوله لوضع الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومناقشة الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب تمهيداً للإعلان رسمياً عن غلق هذا الملف قبل التجمع الداخلي للاعبين السبت المقبل.

ورحب محمود الشمسي، رئيس مجلس الإدارة بالمدرب الجديد إيذاناً ببدء مرحلة العمل في ظل الجهود التي يقوم بها النادي لتهيئة الظروف التي تمنح الفريق فرصة الإعداد المناسب، وقال: التركيز في الوقت الحالي على اللاعبين المواطنين والأجانب حسب حاجة النادي مع ضرورة المشاركة الفعلية لهم مع أنديتهم حتى يمثلون الإضافة القوية للفريق في الموسم الجديد، موضحاً أن النادي سيقوم بمخاطبة الأندية للتعاقد مع العناصر التي يتم تحديدها من قبل المدرب القادري، في حين أن الأجانب أمام الرؤية المشتركة بين النادي والمدرب.

وكشف عن بدء الخطوات الخاصة بالاستثمار في النادي بالاستفادة من العائد المالي الذي حصل عليه النادي نظير انتقال الحسين صالح إلى النصر، وقال إن الفكرة الاستثمارية عبارة عن محلات تجارية وسكنية حسب طبيعة المنطقة المحيطة بالنادي وذلك على نحو يحقق الفائدة المالية للنادي في الفترة المقبلة.

ولم ينف الشمسي رغبة النادي بالتعاقد مع وليد عنبر لاعب شباب الأهلي دبي، وقال إنه ابن النادي ويعتبر مكسباً لـ «الصقور» ويمثل الإضافة المناسبة ولكن في الوقت نفسه لا نعلم إمكانية استعارة اللاعب من ناديه وسنرى إمكانية ذلك بالتواصل مع إدارة ناديه حسب حاجتنا لجهوده في الموسم الجديد.

بدوره عبر المدرب جلال القادري عن سعادته بالانضمام إلى العمل كمدرب بعد مرحلة من المفاوضات في الفترة الماضية، وقال إنه يسعى لتحقيق النتائج الجيدة في الموسم الجديد إثر تجربة النادي الأخيرة ووجوده في مرحلة الملحق لضمان وجوده في المحترفين، موضحاً أنه عكف على مشاهدة أشرطة فيديو لمجموعة من مباريات الموسم الماضي حتى يتمكن من الإحاطة بالحالة الفنية للاعبين قبل انطلاق مرحلة التحضيرات الجديدة.

وأوضح أنه سيطلع على الترشيحات الخاصة باللاعبين الأجانب الذين ينوي النادي التعاقد معهم، إلى جانب تحديد الخيارات الخاصة باللاعبين المواطنين بعد دراسة وضع الفريق، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الحرص على مضاعفة الجهود للمنافسة على النتائج الإيجابية التي تعزز طموحات النادي وأهدافه.