«التجارة الإلكترونية للعقارات» تخلق تفاعلاً بين المختصين في القطاع

دبي (الاتحاد)

تشارك «ريلوبيديا.كوم»، المنصة الإلكترونية العقارية، في معرض «سيتي سكيب 2017» الذي يعقد في الفترة بين 11 و13 سبتمبر الجاري في «مركز دبي التجاري العالمي»، لتقديم تجربة استثنائية لزوار جناحها، عبر تسليط الضوء على قدراتها في الجمع بين مختلف المختصين في القطاع العقاري حول العالم. وتهدف «ريلوبيديا.كوم» إلى تمكين العملاء والمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إقامة الندوات والتدوينات الصوتية عبر الإنترنت، إضافة إلى التعليم والتدريب وتبادل الأخبار والرؤى الخاصة في القطاع العقاري وتسهيل وصول المتصفحين إلى مجموعة كبيرة من العقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

وقالت لورا شويري، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ريلوبيديا»: «إنّ الجاذبية الاستثمارية لدبي والنمو المطرد للقطاع العقاري الواعد يجعلان هذا الحدث السنوي العالمي الوجهة المثلى للإعلان عن عروضنا أمام الزوار».