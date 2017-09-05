«الخليج للتسويق» تبدأ تشييد منشأة توزيع في جبل علي

دبي (الاتحاد)

وضعت مجموعة الخليج للتسويق حجر الأساس لبناء مركز توزيع لأعمال المجموعة ضمن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، سيتم الانتهاء من إنشائها في سبتمبر 2018. وتأتي هذه الخطوة في سياق خطط المجموعة الرامية إلى تطوير وتعزيز عمليات التخزين باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الآلية في هذا المجال، وتعزيز نمو المحفظة الاستثمارية ، إضافة إلى توسيع قاعدة أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية.

وتبلغ مساحة هذا المرفق الضخم 40.000 متر مربع، ويتميز بسعة تخزين تصل إلى أكثر من 21 مليون وحدة وقدرة تخزين تقدر بـ 400 ألف وحدة يومياً. وتوفر المنشأة الجديدة حلولاً عملية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المستودعات بجودة وكفاءة عالية، فمع إدخال أنظمة الفرز الآلي والحزام الناقل ستستغرق العمليات التشغيلية وقتاً أقل مما هي عليه بفضل التبسيط المطلق لها.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتسويق: «تعكس هذه الخطوة النمو المستمر الذي تحققه أعمال المجموعة. ونحن سعداء اليوم بوضع حجر الأساس لهذه المنشأة في جافزا». وأضاف: «أصبحت التكنولوجيا الآلية تحتل مكانة مهمة في قطاع أعمالنا، لذلك حرصنا على توفيرها في منشآتنا الجديدة بما يتماشى مع أهداف أعمالنا ومبادراتنا في جميع أنحاء المنطقة».

يذكر أن مساحة مركز التوزيع الحالي لمجموعة الخليج للتسويق تبلغ 20.000 متر مربع، وسيبقى قيد الاستخدام حتى بعد الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة التخزين الجديدة التي تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع. وستقوم شركة تريلوجي، الذراع اللوجستية لمجموعة الخليج للتسويق ومزود الخدمات اللوجستية لها، بالتعامل مع جميع العمليات الخاصة بالمشروع الذي يتم التعاقد عليه عن طريق شركة أمانة للمقاولات والمباني الجديدة.