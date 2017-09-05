«إعمار للضيافة» تتوسع إلى جنوب آسيا عبر مشروع «العنوان ماديفارو مالديف»

دبي (الاتحاد)

وسعت «مجموعة إعمار الضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عملياتها إلى جنوب آسيا عبر عقد إدارة فندقي لتشغيل «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا»، المنتجع الشاطئي الواقع على جزيرة خاصة في المحيط الهندي يمكن الوصول إليها بالطائرة المائية من مطار مالي الدولي خلال 20 دقيقة فقط.

ويمثل التوسع إلى أرخبيل المحيط الهندي رافداً قوياً للخطط التنموية الطموحة لـ «مجموعة إعمار للضيافة» التي تعمل حالياً على تطوير 29 مشروعاً فندقياً جديداً في الإمارات والبحرين والسعودية ومصر وتركيا، علاوةً على المشروع الجديد في المالديف. وتشغّل المجموعة في المرحلة الراهنة 11 فندقاً و3 وجهات للشقق الفندقية في سوقها الرئيسية في دبي.

ومن المقرر تشغيل «العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» خلال عام 2020 ليكون المشروع الأول من نوعه للعلامة التجارية «العنوان للفنادق والمنتجعات» المتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة». و«العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا» جزء من جزيرة «إيثير ماديفارو» الخاصة الممتدة على مساحة 2.42 كيلومتر مربع، ويملكها آدم عبد الغفور، رئيس مجلس إدارة «فينولهو للاستثمارات المحدودة». وتصل مساحة المشروع إلى 75 ألف متر مربع، ويمتاز بتصاميمه وتفاصيله المتناغمة التي تمثل امتداداً للشاطئ الواسع الذي يحاذيه. ويجري تطوير المشروع ليكون وجهة استثنائية راقية لقضاء العطلات، وسيضم 80 فيلا على الشاطئ أو فوق المياه، وسيتم طرح عدد من هذه الوحدات للبيع.

وقال آدم عبد الغفور: «يسرنا أن نرحب بمجموعة إعمار للضيافة في المالديف لإدارة هذا المشروع الاستثنائي الذي يدعم التركيز الوطني على تنمية القطاع السياحي، وقد أعلنت الحكومة مؤخراً مبادرات طموحة لتفعيل دور القطاع الخاص بما في ذلك تأجير الجزر على المدى الطويل لتطوير منتجعات راقية تستقطب أعداداً أكبر من الزوار إليها. وستقدم العنوان للفنادق والمنتجعات تجربة ضيافة استثنائية بكل المقاييس، نثق في أنها ستحظى بإقبال السياح العالميين في المالديف. ومع توافد أعداد كبيرة من الزوار من الشرق الأوسط، فإن العنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا سيلاقي اهتماماً كبيراً من الزوار والمستثمرين الراغبين في تجربة إقامة فاخرة أو شراء منزل للعطلات». من جانبه قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «تعتبر المالديف واحدة من أهم الوجهات المفضلة للعطلات على مستوى العالم، ما يجعل منها خياراً مثالياً ينسجم مع خططنا التوسعية، لنعمل على تقديم خبراتنا المعمقة في قطاع الضيافة ضمن مناطق جغرافية جديدة. ويشرفنا أن تختار فينلهو للاستثمارات شركتنا لإدارة هذا المعلَم الجديد في المحيط الهندي، ونحن حريصون على المشاركة في تفاصيل تصميم وتطوير الفندق، مع التركيز على إثراء واجهته الشاطئية. ونحن على ثقة في أن مشروع &rsquoالعنوان ماديفارو مالديف منتجع وسبا&lsquo سيلعب دوراً مهماً في تعزيز سمعتنا كمزود عالمي رائد لأفضل خدمات الضيافة، ويسهم أيضاً في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي عبر الترويج للسياحة الفاخرة والاستثمار في منازل العطلات».