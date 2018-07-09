«أبطالٌ خلف الأبطال» شعار جائزة الشارقة للأسرة الرياضية

الشارقة (الاتحاد)

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن شعار الدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وهو «أبطالٌ خلف الأبطال».

ويعكس الشعار حرص الجائزة على ترسيخ وتعزيز قيم التضامن والترابط الأسري- التي يتميز بها المجتمع الإماراتي- في الناشئة والأجيال الجديدة، والتأكيد على أن الأسرة هي مصدر النجاح الأول، فالعلاقات الناجحة التي أساسها الدعم ورعاية المواهب داخل الأسرة الواحدة من شأنها رفد المجتمع بأفراد ناجحين قادرين على التعامل مع كل تحديات الحياة على نحوٍ أفضل، ما ينتج عنه في نهاية المطاف مجتمع قوي ومتماسك، يؤمن كل فرد فيه بمسؤولياته المجتمعية في رسم معالم طريق النجاح لكل مكوناته.

ويجسد الشعار رؤية الجائزة الرامية إلى تشجيع الأسر على تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائها الرياضيين، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الأسرة عـلى توفير كل وسائل الدعم وتوجيه أبنائها المتميزين رياضياً، حيث لا تقتصر كلمة «بطل» على أصحاب الإنجازات الرياضية العالمية الكبرى، حيث تمتد للناشطين في الفضاء الاجتماعي والتطوعي، فربط الشعار مع أهداف وفئات جائزة الشارقة للأسرة الرياضية يبرز المساحة الرحبة التي تفسحها الجائزة لأصحاب الإنجازات في مجال الرياضة المجتمعية والصحية وغيرها.

ويؤكد الشعار حرص الجائزة على تكريم الأسر التي ساهم أفرادها في صناعة بطل أو بطلة في المجالات التي تشملها فئات الجائزة الأربع، من خلال توفير البيئة المشجعة على الإبداع وتحقيق النجاحات، إذ تشير كلمة «خلف» إلى أن كل الذين كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في ميلاد بطل، هم أيضاً أبطال حقيقيين يستحقون الإشادة والتكريم.

وفي هذا الصدد قال عبدالعزيز النومان، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية: «نسعى من خلال «أبطالٌ خلف الأبطال» الذي اخترناه ليكون شعاراً للدورة الثانية من جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، إلى إبراز الأهداف الرئيسية التي تسعى الجائزة للوصول إليها، يبرز الشعار حرص الجائزة على تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والأثر الإيجابي الذي تتركه على صحة وسلامة الإنسان، وتشجيع كل أفراد المجتمع على ممارستها بشكل مستمر وجعلها أسلوب حياة، كما يعكس الشعار إيماننا في مجلس أمناء الجائزة بالدور الكبير الذي يلعبه الدعم الأسري في صناعة الأبطال، لا سيما وأن لدينا الكثير من الأسر الإماراتية التي نجح أبناؤها وبناتها في تحقيق الإنجازات في المجال الرياضي، وفي تقديم نموذج يحتذى به على صعيد العمل المجتمعي والتطوعي، والتي جاءت الجائزة لتلقي مزيداً من الضوء عليها ولتكريم أصحابها».

وقالت ندى عسكر النقبي، أمين عام الجائزة: «يأتي شعار أبطال خلف الأبطال ليؤكد اتساع مساحة المشاركة في الجائزة، فبالنظر إليه وإعادة ربطه مع أهداف الجائزة وفئاتها الأربعة ومعاييرها، يتضح المجال الواسع الذي تفتحه الجائزة أمام الأسر الإماراتية التي حقق أحد أفرادها إنجازات على الصعيدين الرياضي والمجتمعي».