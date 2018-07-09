«أبطالٌ خلف الأبطال» شعار جائزة الشارقة للأسرة الرياضية

الشارقة (الاتحاد)
كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن شعار الدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وهو «أبطالٌ خلف الأبطال».
ويعكس الشعار حرص الجائزة على ترسيخ وتعزيز قيم التضامن والترابط الأسري- التي يتميز بها المجتمع الإماراتي- في الناشئة والأجيال الجديدة، والتأكيد على أن الأسرة هي مصدر النجاح الأول، فالعلاقات الناجحة التي أساسها الدعم ورعاية المواهب داخل الأسرة الواحدة من شأنها رفد المجتمع بأفراد ناجحين قادرين على التعامل مع كل تحديات الحياة على نحوٍ أفضل، ما ينتج عنه في نهاية المطاف مجتمع قوي ومتماسك، يؤمن كل فرد فيه بمسؤولياته المجتمعية في رسم معالم طريق النجاح لكل مكوناته.
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ويؤكد الشعار حرص الجائزة على تكريم الأسر التي ساهم أفرادها في صناعة بطل أو بطلة في المجالات التي تشملها فئات الجائزة الأربع، من خلال توفير البيئة المشجعة على الإبداع وتحقيق النجاحات، إذ تشير كلمة «خلف» إلى أن كل الذين كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في ميلاد بطل، هم أيضاً أبطال حقيقيين يستحقون الإشادة والتكريم.
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وقالت ندى عسكر النقبي، أمين عام الجائزة: «يأتي شعار أبطال خلف الأبطال ليؤكد اتساع مساحة المشاركة في الجائزة، فبالنظر إليه وإعادة ربطه مع أهداف الجائزة وفئاتها الأربعة ومعاييرها، يتضح المجال الواسع الذي تفتحه الجائزة أمام الأسر الإماراتية التي حقق أحد أفرادها إنجازات على الصعيدين الرياضي والمجتمعي».