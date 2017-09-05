«بلووم العقارية» تستعـرض حزمة من المشاريع السكنية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شركة «بلووم العقارية»، التابعة لـ«بلووم القابضة»، في فعاليات الدورة المقبلة لمعرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» التي ستعقد من 11 حتى 13 سبتمبر 2017 في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المعرض أحد أكبر الفعاليات العقارية التي تعقد على مستوى العالم، ويشهد مشاركة واسعة من المستثمرين والمطورين العقاريين والمهندسين المعماريين وكبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية المختصة في التطوير العقاري.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «يشكل معرض سيتي سكيب جلوبال منصة سنوية مثالية لعرض أبرز مشروعاتنا السكنية المتعددة الاستخدامات التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين من كل أنحاء المنطقة. وستتنوع مشاريعنا المزمع عرضها في المعرض بين الشقق السكنية التي تتميز بتصميمها الراقي والمشروعات التي تناسب أصحاب الدخل المتوسط وفق أرقى مفاهيم الحياة العصرية، كما سنقوم بالإجابة عن استفسارات الزوار والمشترين المحتملين، فضلاً عن إطلاع المستثمرين على آخر مستجدات أعمال التطوير ضمن مشاريعنا العقارية في كل من أبوظبي ودبي».

وستسلط «بلووم» الضوء على مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية التي تمتاز بمواقعها المتميزة وقربها من أبرز المناطق الخدمية التي يرتادها السكان، وتشمل مشروعي «بلووم هايتس»، و«بلووم تاورز» في «قرية جميرا سيركل»، وبرج «ستيلا ماريس» في دبي مارينا، إضافة إلى مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير» في السعديات في أبوظبي. ويقع «بلووم هايتس» في «قرية جميرا سيركل» ويضمن سهولة الوصول إلى جميع الطرق الرئيسة. وسيوفر المشروع الذي يضم برجين، 686 وحدة سكنية تتنوع بين الاستديوهات وغرفتي نوم و3 غرف نوم.

أما مشروع «بلووم تاورز» فيعد المشروع الثاني لـ«بووم العقارية» في «قرية جميرا سيركل» ويتكون من 3 أبراج توفر 944 وحدة من المقرر الانتهاء منها في الربع الأخير من العام 2020. وسيضم البرجان المخصصان للبيع 689 استديو وشققاً بغرفة نوم واحدة مصممة بشكل أنيق وعصري.

ويقع مشروع «ستيلا ماريس» المكون من 52 طابقاً في الطرف الجنوبي من مرسى دبي، ويضم 279 وحدة سكنية فاخرة تتنوع ما بين غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم و3 غرف نوم، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من 4 غرف نوم، إضافة إلى شقق التاونهاوس والبنتهاوس.