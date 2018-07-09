11 طالباً جامعياً يشكلون «الفريق المضيف» في كأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 اختيار 11 طالباً من الجامعات الإماراتية يشكلون القائمة الأساسية لـ «الفريق المضيف» للبطولة، وذلك خلال جلسة حوارية خاصة للطلاب في مدينة زايد الرياضية بحضور كريس مكاردي مذيع برنامج «الرياضة اليوم» على إذاعة عين دبي.

وقاد مكاردي مجموعة الطلاب الذين سيخضعون لبرنامج تدريبي يمتد إلى 3 شهور في مقر اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، إلى غرف تغيير الملابس في استاد مدينة زايد الرياضية، حيث تم إعداد مستلزمات «الفريق المضيف» قبل بدء الجلسة التي شهدت تحديد مسؤوليات كل عضو في الفريق في سبيل تحقيق هدف البطولة المتمثل في شعار «معاً لنستقطب آسيا» وذلك خلال الشهور المقبلة، كما أطلقت اللجنة المنظمة فيلماً تسجيلياً لكواليس الجلسة.

ويتكون «الفريق المضيف» من 11 طالباً يمثلون ثماني دول مختلفة بما يجسّد التنوع الذي تمتاز به دولة الإمارات، ولإبراز شعار البطولة المتمثل في توحيد المجتمع من أجل هدف مشترك وهو تنظيم أكبر حدث رياضي آسيوي في الإمارات. وينتمي أعضاء الفريق إلى المدن الأربع التي تستضيف مجموعات البطولة، ويمثلون سبع جامعات من الدولة، ويتحدثون بأكثر من ست لغات.

وسيلعب أعضاء «الفريق المضيف» دوراً مهماً في رفع مستوى التعريف ببطولة كأس آسيا 2019، حيث سيدعم الفريق جميع جوانب البطولة بدءاً من الأنشطة والفعاليات المجتمعية إلى المشروع الأكبر لمشاركة المدارس في الدولة.