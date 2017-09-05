«مجموعة ألف» تطلق «الممشى» في الشارقة بتكلفة 3 مليارات درهم

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مجموعة ألف المرحلة الأولى من مشروع «الممشى»، المتعدد الاستخدامات في مدينة الشارقة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس. ويقدم مشروع الممشى وجهة جديدة لمواطني ومقيمي وزائري الشارقة، من خلال مجتمع سكني متكامل، يواكب في تصاميمه مقومات الحياة العصرية ومتعة التسوق والترفيه، في بيئة راقية تقدم نمط حياة صحياً من خلال توفير ممرات ومسارات المشي بين مختلف أرجاء المشروع، وبذلك يعد أول مشروع خالٍ من المركبات في الشارقة.

وقال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجموعة ألف: «إن استراتيجية المجموعة تقوم على تقديم مشاريع تنموية مستدامة لإمارة الشارقة، بعد القيام بدراسة شاملة للسوق ومعرفة احتياجات كل شرائح المجتمع، آخذين بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والتجاري والسياحي لهذه المشاريع، لنقدم اليوم مشروع الممشى الذي يعد مجمعاً سكنياً متكاملاً فريداً من نوعه على مستوى الإمارة».

من جهته، قال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي: «يأتي مشروع الممشى كوجهة جديدة في إمارة الشارقة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة، ولقد ارتأينا من خلال إنشاء هذا المشروع في أكثر الأماكن حيوية في الشارقة وبالقرب من المدينة الجامعية، ومن الحدود بين الشارقة ودبي، إلى تقديم وجهة فريدة من نوعها تعزز الحركة السياحية وقطاعَي الضيافة والتجزئة في الإمارة، إلى جانب ما يحظى به من تصاميم تواكب مقومات الحياة العصرية، ومتعة التسوق، والخيارات الترفيهية المتنوعة، في بيئة متكاملة مستدامة متوافقة مع نمط حياة صحي».

ويمتد مشروع الممشى على مساحة أرض إجمالية تبلغ 3 ملايين قدم مربعة، في حين ستصل مساحة المباني إلى 9.3 مليون قدم مربعة، ومساحة مناطق التسوق والمحال إلى نحو 500 ألف قدم مربعة. ويتضمن مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، تشتمل وحدات استوديو وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى مجموعة حصرية من وحدات الدوبلكس والبنتهاوس، إلى جانب ما تتميز به من شرفات تطل على المسطحات الخضراء في المشروع. ويقدم المشروع مجموعة من الخدمات والمرافق التي تعتبر الأولى من نوعها في الشارقة، حيث تم تخصيص مواقف منفصلة للمركبات في الجزء السفلي من المشروع، والتنقل عبر وسائل النقل العمودية كالمصاعد والسلالم المتحركة للوصول إلى الطوابق التجارية أو السكنية، كما يحتوي على حمامات سباحة وناد صحي وصالة ألعاب رياضية وممرات لممارسة رياضة المشي ودور حضانة ومركز ترفيه عائلي ومنطقة مخصصة للأطفال ومناطق تسوق وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية، إضافة إلى منطقة الخان التي تم تصميمها لتكون قلب المشروع، بما تحتويه من مطاعم ومقاه متنوعة جمعت بين أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية ضمن أماكن جلوس واستمتاع داخلية وخارجية، مخصصة للسكان والزوار معاً. كما يوفر «الممشى» مساحات مخصصة لتنظيم الفعاليات والعروض والمعارض الحية ضمن منطقة الترفيه، فضلاً عن توفير مساحات خاصة لإقامة المناسبات والفعاليات الخاصة، والتي تتناسب مع كل احتياجات الجمهور، وسيوفر المشروع للأفراد والعائلات من مختلف الجنسيات وحدات سكنية متنوعة، في بيئة سكنية مثالية وضمن كثافة سكانية مدروسة بعناية، وبأعلى مستويات السلامة، وأحدث ما تقدمه تكنولوجيا العصر من مرافق وتسهيلات، وبأسعار تنافسية وتسهيلات في الدفع تتمثل في دفع 30% خلال فترة التشييد و70% عند استكمال المشروع مع وجود خيارات وتسهيلات للرهن العقاري والتمويل الميسر.