الوصل يقبل استقالة محمد راشد إداري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

أكد نبيل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية بنادي الوصل أنه تم قبول استقالة محمد راشد إداري الفريق الأول للكرة الطائرة مبيناً أن المفاضلة ستكون بين مرشحين لاختيار أحدهما من أجل التواجد مع الفريق في الموسم الجديد، وأوضح أن قطاع الألعاب الجماعية والفردية سيجتمع غداً لمناقشة جميع الألعاب بالنادي من بينها الطائرة والكشف عن هوية بديل محمد راشد. وكشف أن الوصل جدد الثقة في الجزائري كريمو مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة بالتعاقد معه لموسم جديد مبيناً أن خطوة استمرار مدرب الطائرة للموسم الخامس لأجل الاستقرار الذي يعد عاملا مهماً من أجل أن تحقق اللعبة الطموح المطلوب في الموسم المقبل.

وأشار إلى تصعيد بعض لاعبي الشباب إلى الفريق الأول ضمن خطة الإدارة من أجل البناء مشدداً على أن التغيير لن يتم بين ليلة وضحاها ونسعى للوصول إلى الصورة المثالية التي تعيد الأصفر الوصلاوي إلى سابق عهده، والذي يتطلب عملا كبيراً من أجل إعادة صياغة للعبة حتى يعود «إمبراطور الطائرة» إلى سابق عهده. وطالب نبيل الجهازين الإداري والفني واللاعبين بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة حتى تكون معادلات الفريق موزونة في الموسم الجديد وفق النهج المرسوم من قطاع الألعاب الجماعية والفردية حتى يحقق كل منتسب للعبة طموحه المطلوب على الصعد كافة.

وأشار إلى أن الموسم الجديد سيشهد الاعتماد على الشباب مع تواجد اللاعبين أصحاب الخبرة حتى يتم دمج الشباب مع الخبرة وصولا إلى تشكيلة مثالية تستطيع أن تحقق النتائج المرجوة حتى ينعكس ذلك على مسيرة اللعبة.

وحول تدعيم الفريق ببعض اللاعبين المواطنين أكد أنه سيتم دعمه بـ 3 لاعبين من أجل المشاركة مع «الأصفر» في الموسم الجديد وخصوصاً أن الوصل يبحث عن اللاعب المواطن الإضافة لتحقيق المراد خلال الموسم المقبل.