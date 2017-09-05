دبي (الاتحاد)







أطلقت «شاومي»، هاتفها الجديد «ماي إيه 1» (Mi A1) بالتعاون مع شركة «جوجل»، وهو أول هاتف يعمل وفق برنامج هواتف «آندرويد وان» (Android One).



ويعمل الهاتف «ماي إيه 1» بنظام التشغيل «آندرويد» القياسي لتوفير تجربة برمجية عالية الجودة من «جوجل»، ما يؤكد التزام «شاومي» بتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين. ويتميز الهاتف الجديد، الذي يبلغ سعره 14.999 روبيه هندية في السوق الهندية، بتصميمه الأنيق الذي يجمع ما بين ابتكارات المكونات الصلبة، بما في ذلك الكاميرا الثنائية، والبرمجيات الرائعة من تصميم «جوجل».

وتم خلال حفل الإطلاق في نيودلهي في الهند، الإعلان عن أن الهاتف «ماي إيه 1» سيكون متوافراً في السوق الهندية وما يزيد على 40 سوقاً آخر حول العالم بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وروسيا وبولندا وهونغ كونغ وتايوان وأوكرانيا والمكسيك، حيث سيتم الإعلان عن سعر الهاتف في هذه الأسواق في وقت لاحق.



يحتوي الهاتف «ماي إيه 1» على كاميرا ثنائية مماثلة لتلك الموجودة في الهاتف «ماي 6»، الجهاز الأحدث من «شاومي»، مع زاوية واسعة وعدسات مُقربة لإضفاء تأثير رائع للصور.