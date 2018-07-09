«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي، التعاون الثنائي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، خلال الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الذي ضم كلاً من فيليب جودا، رئيس الاتحاد والوفد المرافق من أكاديمية رويال الإمارات الرياضية إلى مقر مجلس دبي الرياضي. وكان في استقبال الوفد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وأحمد سالم المهري، مدير قسم الأكاديميات وشركات كرة القدم، وعدنان العيوني، اختصاصي شركات كرة القدم، وتوفيق الزهروني، اختصاصي أكاديميات رياضية.

تضمن اللقاء بحث إمكانية تنظيم واستضافة أحداث دولية متعلقة بهذه الرياضة، وبحث مجالات تطوير اللعبة في إمارة دبي، وأن تكون دبي منصة لنشر اللعبة في المنطقة، كما تم خلال اللقاء تقديم شرح حول دور مجلس دبي الرياضي في تطوير الرياضة في دبي، وحرصه على نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع كافة، وتشييد المنشآت الرياضية الحديثة.

وقال فيليب جودا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة: «تعد دبي من أهم المدن العالمية الداعمة للرياضة، سواء من خلال النهج الرسمي أو من خلال متابعة أفراد المجتمع للفعاليات الرياضية والمشاركة فيها، كما أن وجود المنشآت الفندقية الرائعة والمنشآت الرياضية الحديثة والرعاية الطبية المتقدمة وتطور وسائل النقل والاتصال، جعلت من دبي المكان المفضل لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وهو الأمر الذي يشجع الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة للاستفادة منه في برامجه المقبلة، وتعزيز التعاون مع دبي».

وأشاد فيليب جودا، بعمل مجلس دبي الرياضي، وتواصله مع الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، وحرصه على تسهيل التعاون واستضافة الفعاليات الرياضية، كما أشاد بمنهجية العمل وإصدار الأدلة الرياضية للفعاليات والمنشآت، ما يساعد الاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات الرياضية على سهولة برمجة فعالياتهم المقبلة.