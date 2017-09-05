«تي سي إل» تطلق الهاتف الذكي «بلاك بيري كي ون»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة تي سي إل عن إصدار جديد من هاتفها الذكي BlackBerry KEYone يحمل اسم BlackBerry KEYone Black Edition، على أن يتوافر في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا قريباً. ويعكس إطلاق الإصدار الجديد استجابة الشركة لتطلعات مستخدمي بلاك بيري في الحصول على المزيد من خيارات التصميم والأداء في مجموعة هواتف بلاك بيري كي ون.

ويصل الإصدار الجديد إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام 2017، وسيتم إطلاقه في باقي أسواق أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال آلان ليجون، المدير العام العالمي لعلامة بلاك بيري التابعة لشركة أي سي إل للاتصالات: «إن الإطلاق العالمي لهاتف بلاك بيري كي ون تخطى كافة توقعاتنا. ومع توفّر هواتف بلاك بيري الجديدة الآن في أكثر من 30 دولة حول العالم وخططنا لإطلاق المزيد من الهواتف هذا العام، نحن متحمسون لإطلاق إصدار Black Edition من هاتف بلاك بيري كي ون، وهو ما يفي بوعودنا في توسعة محفظتنا من هواتف بلاك بيري الذكية في 2017، مع وضع الأساس لإضافة جديدة لمجموعتنا في وقت لاحق من هذا العام».

بدوره، قال أليكس ثاربر، نائب الرئيس الأول والمدير العام لحلول التنقل في بلاك بيري: «إن الطلب على هاتف بلاك بيري كي ون والحماس الذي صاحبه كان مذهلاً». وأضاف: «أود أن أهنئ شركة أي سي إل للاتصالات على إطلاق هاتفهم الثاني في الأسواق بهذه السرعة، مع يقيني بأنه سيوفر الأداء والموثوقية التي يتطلع المستخدمون للحصول عليها من علامة بلاك بيري».