«هيئة الرياضة» تستعرض نتائج الخطط التشغيلية

دبي (الاتحاد)

عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة العامة للرياضة، الاجتماع الخاص لاستعراض نتائج الربع الثاني من عام 2018 للتحقق من تنفيذ كافة المبادرات والبرامج والمشاريع المدرجة ضمن الخطة التشغيلية، بحضور عبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوكالة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد، وبمشاركة كافة مديري الإدارات والمكاتب والمراكز والمنسقين الاستراتيجيين.

وأشاد الدوسري بالمجهود المتميز الذي يقوم به فريق التخطيط الاستراتيجي وكافة المنسقين الاستراتيجيين وجميع موظفي الإدارات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة وبطريقة تخدم تطلعات الشارع الرياضي، حيث اتضح ذلك جلياً في النتائج المتحققة في خطة الهيئة التشغيلية 2018، موجهاً دعوته للجميع بضرورة الاستمرار بالمضي قدماً نحو النهج الذي رسمناه خلال السنوات الأخيرة والذي ينبع من توجهات حكومتنا الرشيدة التي تتطلع نحو التميز والإبداع والتي لا تألو جهداً في تقديم الدعم والرعاية والمتابعة في المجال الرياضي بما يتناسب ويواكب ما تشهده الدولة من تطور وازدهار في كافة المجالات، مؤكداً الاستمرارية في توفير كافة أنواع الدعم لتطبيق المعايير العالمية في نشر الفكر الاستراتيجي والتميز المؤسسي في كافة أركان المؤسسات الرياضية.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من راشد المطوع، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، مشيداً بدعم القيادة العليا المثمر بين كافة الإدارات والمكاتب، سواء الداخلية أوالخارجية، والتي أدت إلى تحقيق مختلف النتائج الإيجابية.

وقام المنسقون الاستراتيجيون في الوحدات التنظيمية بشرح ما تم تحقيقه من مبادرات وبرامج ومشاريع من قبل كافة الإدارات والمكاتب والمراكز، وتمت الإشادة بالنتائج المتحققة والتي جاءت بناء على التخطيط السليم والتنفيذ الرائع من قبل كافة موظفي الهيئة العامة.

وقال المطوع إن المنهجية المتبعة تضمن المراجعة والتقييم أولاً بأول وذلك لضمان الجودة في جميع عمليات الهيئة والحفاظ على استمرارية متطلبات التحسين المستمر، وضمان التزام القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة بتطبيق نظام للارتقاء بجودة خدماتها من خلال العديد من الوسائل ومنها التواصل مع المعنيين الداخليين والخارجيين، ودعم فريق المنسقين الاستراتيجيين من خلال تسهيل منحهم كافة الصلاحيات لتنفيذ جميع المبادرات والبرامج المنضوية ضمن اختصاصاتهم وضمان توفير الموارد اللازمة وتهيئة كافة السبل في نحو تحقيق مستهدفاتها. وأوضح أن المنهجية المتبعة في الهيئة تعتمد على متابعة جميع المستهدفات المطلوبة بصفة دورية، من خلال عقد اجتماعات متابعة الأداء لجميع الإدارات والمكاتب والوحدات خلال كل ربع من أرباع السنة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية إذا تطلب الأمر، وذلك تمهيداً لإدخالها في نظام أداء التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد تواجد نقلة نوعية في استراتيجية عام 2018 – 2021، كي تتماشى مع التغييرات في الساحة الرياضية، خصوصاً بعد فصل قطاع الشباب، مؤكداً بأن مشروع التحديث سيرى النور قريباً والذي يتماشى مع طموحات وتطلعات القطاع الرياضي في الدولة.