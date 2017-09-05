حاضنة الأعمال «كريبتو لابز» تفتح أبوابها في «مصدر»

أبوظبي (الاتحاد)

أصبح للأفكار الناشئة التقنية والمتميزة مكان خاص ورائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، جاهز لاستضافتهم فور افتتاح «كريبتو لابز» انطلاقاً من مقرها في مدينة مصدر في أبوظبي.

وفي إطار ترسيخ هويتها كمقر لأصحاب الابتكارات من حول العالم، اختارت حاضنة «كيربتو لابز» أن تكون بادرة نشاطاتها، استقطاب شريحة واعدة من المبتكرين والمبدعين في كل المجالات، عبر تنظيم مسابقة عالمية تؤمن للفائز فرصة استثنائية للانضمام إلى الحاضنة، والحصول على تمويل استثماري ورعاية محترفة.

وقامت «كربتو لابز» بتصميم وإنشاء بيئة عمل متكاملة بمساحة 2600 متر مربع، تشكل حاضنة ومساحة للعمل المشترك والتفاعلي، حيث تتمتع بكل المقومات لإحداث تغيير جذري في مفهوم ريادة الأعمال، وجذب أصحاب الأفكار المبدعة والخلاقة.

سواء من ناحية أنظمة الأتمتة والمعلوماتية، أو الطابعات ثلاثية الأبعاد، وصولاً إلى الدعم والإرشاد المباشرين والمرتبطين ببيئة العمل ذات الطابع العالمي.