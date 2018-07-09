منتخبنا للجو جيتسو ينهي استعداداته لـ «آسيوية كازاخستان»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يختتم منتخبنا الوطني للجو جيتسو استعداداته اليوم في أبوظبي للسفر غداً إلى مدينة اكتاو في كازاخستان، للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية التي ستقام بمشاركة ما يزيد على 20 دولة، وتكتسب البطولة أهمية كبرى كونها «بروفة» حقيقية لـ «أسياد جاكرتا» التي تم اعتمادها للمرة الأولى، حيث إن كل المنتخبات سوف تعتبر البطولة «ترمومتراً» لقياس المستوى الحقيقي للاعبين في نزالات «النيوازا».

ويرأس البعثة فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، الأمين العام للاتحادين الآسيوي والدولي، وتضم 18 لاعباً ولاعبة هم حمدان البلوشي، وعبيد النعيمي، وزايد الكثيري، وعبدالله الحمادي، وفهد المنصوري، وسلطان آل علي، وخليفة السويدي، ومانع البريكي، وعليا الظنحاني، وشمسة الكتبي، وعليا الظاهري، وشما الكلباني، ومها الهنائي، وهيا الجهوري، وشمسة العامري، وميرة الراشدي، وحمدة الشكيلي، ومهرة الهنائي، وذلك بواقع 8 لاعبين و10 لاعبات في مختلف الأوزان والفئات.

ويتألف الجهازان الفني والإداري من هنريكي ريزندي، وميشيل داسيلفا مدربين لمنتخب الرجال، وعبدالله الشامسي إدارياً، وبرونا ماركيز مدربة لمنتخب الفتيات، وآمنة الأزدي الإدارية.

وأكد فهد علي الشامسي رئيس البعثة أن الإمارات تملك عدة منتخبات في أن واحد، كلهم جاهزون لتمثيل الدولة ورفع شعارها في كل المحافل، حيث إن أحد هذه المنتخبات متواجد حالياً في الولايات المتحدة الأميركية بمعسكر خارجي، والثاني يستعد حالياً للمشاركة في البطولة الآسيوية، وسوف نختار منهم جميعاً أفضل تشكيلة لتمثيل الدولة في أسياد جاكرتا الشهر المقبل، وهي التحدي الكبير الذي يستعد له الجميع منذ فترة طويلة.