خدمات «ڤيرجن موبايل» الأولى من نوعها في العالم وصممت خصيصاً للسوق الإماراتية

يوسف العربي (دبي)

قال كريم بنكيران، المدير الإداري لـ«ڤيرجن موبايل» في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) إن الخدمة الرقمية المتكاملة للهاتف المتحرك التي تم إطلاقها في الإمارات أمس، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، مشيراً إلى تطوير مفهوم تقديم الخدمة عبر تطبيق ذكي أعد خصيصاً للسوق المحلية.

وأضاف في حوار أجراه مع «الاتحاد»، أن الخدمة الجديدة تعتمد على تحسين تجربة المشترك من خلال إجراء جميع معاملاته عبر تطبيق ذكي ومن دون الحاجة إلى زيارة الفرع، حيث يتمكن عبر هذا التطبيق من اختيار الرقم، وتصميم الباقات، وسداد المطالبات، ومعالجة الشكاوى مع توصيل بطاقة الاتصال للمشترك، وتفعيل الخط في غضون ساعة.

وقال بنكيران، عقب الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية إن تخصيص التسلسل «0585» تم حصراً لخدمات «ڤيرجن موبايل» وهو التسلسل الذي يمكنه استيعاب نحو مليون اشتراك جديد، لافتاً إلى أ تخصيص أرقام إضافية مع قرب نفاد المخزون.

وشدد بنكيران، على أن انتقال العملاء مع الاحتفاظ بالرقم من «دو» إلى «ڤيرجن موبايل» أو العكس، و من «اتصالات» إلى «ڤيرجن موبايل»، والعكس أيضاً سيكون متاحاً لجميع العملاء وفق توجيهات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة.