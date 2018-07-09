الكرواتي جوريتش يقود المران الأول لبني ياس اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن بني ياس اليوم تحضيراته للموسم الجديد في التجمع الأول باستاد الشامخة بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف جوريتش، وكان لاعبو بني ياس قد خضعوا على مدار اليومين الماضيين إلى الفحوص الطبية الشاملة في مقر النادي، على أن يدخلوا اليوم أجواء المعسكر الداخلي الذي ستتركز فيه جهود الجهاز الفني على الارتقاء بالنواحي البدنية، ويستمر المعسكر الداخلي حتى الـ20 من الشهر الجاري موعد السفر إلى هولندا للانخراط في المعسكر التدريب الخارجي.

وكان المدير الفني الكرواتي جوريتش وصل إلى أبوظبي قبل يومين لمباشرة مهام عمله مع النادي، حيث حرصت شركة كرة القدم برئاسة الدكتور سالم جريب الحارثي على الاجتماع معه قبل أن تقوم بإطلاعه على مرافق النادي المختلفة والتجهيزات التي يضمها إلى جانب الملاعب التدريبية التي تم عمل صيانة شاملة لها. الجدير ذكره أن معسكر بني ياس سيتخلله خوض أربع مواجهات ودية إلى جانب دورة رباعية ستجمعه مع ثلاثة فرق من دوري أندية الدرجة الثانية الهولندية.