«التميز في الخدمات الإلكترونية» تضيف أربع فئات جديدة

دبي (الاتحاد)

تحتفل مؤسسة دبي التجارية، النافذة الذكية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي، والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، بمرور 10 سنوات على تأسيس جائزتها السنوية «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية»، بإضافة أربع فئات جديدة لتكريم مستخدمي تطبيق «لوجي جيت» LogiGate المتخصص في الحلول المبتكرة لحجز خدمات النقل البري والمستودعات، وذلك خلال الدورة العاشرة للجائزة المقررة في دبي خلال الربع الأول من 2018.

تعد «جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية» الأولى من نوعها في المنطقة التي تكرم المؤسسات المتميزة في مجال تبني الخدمات الذكية في قطاع التجارة والشحن والخدمات اللوجستية.

وتشهد الجائزة في دورتها العاشرة إطلاق فئات جديدة لتشجيع استخدام تطبيق «لوجي غيت» من خلال تكريم أفضل ناقل بري، وأفضل عميل نقل بري، وأفضل مالك مستودعات، وأفضل عميل مستودعات. وسيتم اختيار الفائزين بناءً على عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر التطبيق خلال عام 2017.

كما سيستمر تكريم المتميزين في فئة الخدمات الذكية في خدمات M-Token، وفئة الخدمات الذكية في خدمات المناطق الحرة وفئة الخدمات الذكية في خدمات التخليص الجمركي، وفئة الخدمات الذكية في خدمات الدفع، وفئة الابتكار للعام في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. كما ستستمر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، من خلال شراكتها مع دبي التجارية بتقديم جائزتين لفئة المصدرين، وهما «جائزة المصدر الجديد للعام»، و«جائزة المصدر المبتكر للعام». وفي هذا السياق، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتسم طبيعة الأعمال والتجارة بالتحول المستمر ما يحتم مواكبة التغيير ومواصلة التطوير لضمان استدامة الأعمال وتحقيق مرتبة متقدمة في التنافسية الدولية». وأضاف: نجحنا في تحقيق نسبة تبني لخدماتنا الإلكترونية بلغت 98% في أكثر من 820 خدمة تقدم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الذكي لدبي، لكننا الآن أمام تحول جديد في عالم التجارة.

من جانبه، قال المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية: «سنواصل اعتبار جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية حدثاً رئيساً لتكريم التميز في قطاع التجارة، وسنواصل الشراكة مع عملائنا في تطوير الحلول والأنظمة التي يحتاجون إليها من أجل البقاء في الصدارة، وهو ما سيضمن لنا أيضاً أن نحافظ على صدارة دبي والإمارات كأفضل وجهة لممارسة الأعمال والعمل والحياة».