الجزائر تفقد لالماس

الجزائر (د ب أ)

توفي أمس الأول، حسن لالماس، أحد أفضل اللاعبين الجزائريين على مر العصور، عن عمر يناهز 75 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وقالت مصادر إعلامية إن لالماس، دخل في غيبوبة، الجمعة، قبل أن يتوفى بمنزله في العاصمة الجزائرية.

كان لالماس اختير عام 1999، أحسن لاعب جزائري للقرن الماضي متقدماً على الأسطورة رابح ماجر. علماً بأنه بدأ مشواره الكروي مع نادي أولمبي العناصر الذي حقق معه رقماً قياسياً بتسجيله 14 هدفاً في مباراة إقصائية بمسابقة كأس الجزائر أمام نادي بئر توتة الذي تلقت شباكه يومها 18 هدفاً.