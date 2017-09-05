«اقتصادية عجمان» تُوائِم 4% من الرخص التجارية مع التصنيف الدولي الجديد

عجمان (الاتحاد)
تمكنت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» من مواءمة 4% من إجمالي الرخص السارية في الإمارة مع نظام التصنيف المعياري الدولي الجديد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).
وتأتي النتائج الإيجابية بمثابة دفعة قوية في اتجاه إتمام عملية الربط الإلكتروني مع الدوائر المحلية والاتحادية، انسجاماً مع التزام الدائرة تعزيز التكامل الحكومي سعياً وراء تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالنشاط الاستثماري، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان.
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وتأتي النتائج الإيجابية لتعكس الثقة العالية بالنظام الجديد الذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه حجر الأساس لتمكين المستثمرين من تحديد وتسهيل مزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي بدقة عالية، ما يفتح آفاقاً رحبة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتعزيز أداء القطاعات الحيوية المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
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وأوضح عبد العزيز بن حمدان النعيمي، رئيس قسم التراخيص الاقتصادية في «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»، إنّ إدارة علاقات المتعاملين لم تسجل أي شكوى بخصوص التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية، ما يعكس رضا مجتمع الاستثمار المحلي عن النظام الجديد في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل.
وأضاف النعيمي: «شهد «نظام التصنيف المعياري الدولي» انطلاقة قوية تعكس دوره المحوري في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، من أجل رفع نتائج التنافسية على مستوى إمارة عجمان ودولة الإمارات، وكلنا ثقة بأن تطبيق النظام سيثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تبسيط الإجراءات، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الداعمة لقاعدة التنويع الاقتصادي، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع عجمان في مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات محلياً وإقليمياً».