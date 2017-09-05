«اقتصادية عجمان» تُوائِم 4% من الرخص التجارية مع التصنيف الدولي الجديد

عجمان (الاتحاد)

تمكنت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» من مواءمة 4% من إجمالي الرخص السارية في الإمارة مع نظام التصنيف المعياري الدولي الجديد للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

وتأتي النتائج الإيجابية بمثابة دفعة قوية في اتجاه إتمام عملية الربط الإلكتروني مع الدوائر المحلية والاتحادية، انسجاماً مع التزام الدائرة تعزيز التكامل الحكومي سعياً وراء تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالنشاط الاستثماري، وصولاً إلى اقتصاد تنافسي متنوع لاستدامة التنمية في عجمان.

وأفادت الدائرة بوصول عدد إجراءات تأكيد مواءمة الرخص الاقتصادية مع النظام الجديد إلى 1190 طلباً، فيما بلغ عدد إجراءات تأكيد المواءمة المكتملة للرخص الاقتصادية 959 طلباً، وإجراءات تأكيد المواءمة قيد التنفيذ للرخص الاقتصادية 231 طلباً.

وتأتي النتائج الإيجابية لتعكس الثقة العالية بالنظام الجديد الذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه حجر الأساس لتمكين المستثمرين من تحديد وتسهيل مزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي بدقة عالية، ما يفتح آفاقاً رحبة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة وتعزيز أداء القطاعات الحيوية المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ويستند نظام (ISIC4)، إلى آلية قائمة على تقسيم الأنشطة الاقتصادية بدقة عالية، فضلاً عن توحيد الأنشطة والمؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تبادل وتدفق ومعالجة البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة. ويبرز النظام كمساهم رئيس في تعزيز القدرة على مواكبة التطورات العالمية وتبادل الخبرات الدولية ومتابعة آخر المستجدات، فضلاً عن استخراج التقارير الدقيقة لأنشطة المؤسسات والشركات المتعاملة مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

وأوضح عبد العزيز بن حمدان النعيمي، رئيس قسم التراخيص الاقتصادية في «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان»، إنّ إدارة علاقات المتعاملين لم تسجل أي شكوى بخصوص التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية، ما يعكس رضا مجتمع الاستثمار المحلي عن النظام الجديد في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل.

وأضاف النعيمي: «شهد «نظام التصنيف المعياري الدولي» انطلاقة قوية تعكس دوره المحوري في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، من أجل رفع نتائج التنافسية على مستوى إمارة عجمان ودولة الإمارات، وكلنا ثقة بأن تطبيق النظام سيثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تبسيط الإجراءات، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الداعمة لقاعدة التنويع الاقتصادي، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى وضع عجمان في مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات محلياً وإقليمياً».