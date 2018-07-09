سييرا يقود شباب الأهلي- دبي بعقد غير معلن المدة

وليد فاروق (دبي)

أعلن نادي شباب الأهلي- دبي عن تعاقده رسمياً مع التشيلي خوسيه لويس سييرا، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الكروي المقبل 2018 - 2019، وذلك دون الإفصاح عن مدة التعاقد باعتبارها أمراً خاصاً بينهما، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بمقر الأكاديمية، بحضور خالد بوحميد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، والمدرب سييرا، وتم خلاله توقيع العقد وتقديم المدرب للإعلام.

وكشف بوحميد أن اختيار المدرب الجديد جاء بعد دراسة ومفاضلة بين أكثر من مدرب، وعقدت معه إدارة النادي أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم الكشف عنها في حينها لضمان السرية، مؤكداً أن تلك الاجتماعات أوضحت اتفاق الرؤية ووجود نفس الدوافع والأهداف لدى المدرب والنادي، وهو ما ساهم في الاتفاق.

وأوضح: «الاتفاق في الرؤية بيننا وبين المدرب ساهم في موضوع تحديد مدة التعاقد باعتباره أمراً خاصاً بيننا وبينه، والأهم هو التوافق والعمل بنفس الروح والطموح».

وقال: المدرب يمتلك مسيرة كبيرة من الخبرة وحقق نتائج جيدة مع الفرق التي تولى تدريبها وآخرها الاتحاد السعودي، نتمنى أن ينقل هذه الخبرة والنجاحات السابقة معه إلى نادي شباب الأهلي- دبي من أجل تحقيق طموحات الفريق والجماهير.

من جانبه، عبر سييرا عن شكره لإدارة النادي على ثقتها في اختياره لقيادة الفريق، وقال: فخور بالفرصة التي أتيحت لي، أعتقد أنه كان هناك توافق كبير بيننا وهو ما سهل من عملية التفاوض، وأتمنى أن نحقق النجاحات المطلوبة، ومن المؤكد أن البطولات هي السبيل الوحيد لتحقيق هذه النجاحات.

وكشف المدرب التشيلي عن اطلاعه على أحوال الفريق واحتياجاته الفنية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق التي يتمنى أن تكون إضافة حقيقة، مشيراً إلى أن معظم الترشيحات تنصب على اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية.

وسبق لسييرا تدريب فريق يونيون إسبانيولا التشيلي من 2010 إلى 2015 قبل أن ينتقل لتدريب منافسه المحلي كولو كولو ويقوده لإحراز لقب الدوري المحلي، وانتقل بعدها إلى الاتحاد السعودي في صيف 2016 ودربه لمدة موسم واحد، وخاض معه 63 مباراة، فاز في 34، وتعادل في 13، بينما خسر 16 مباراة.