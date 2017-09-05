تجارة الإمارات غير النفطية تحصد 401 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة زخم النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ حجمها 401 مليار درهم مقارنة مع 388 مليار درهم في الربع نفسه من العام 2016، محققة معدل نمو يبلغ 3.2%، حسب الهيئة الاتحادية للجمارك.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن حصة التجارة الخارجية المباشرة خلال الربع الأول من العام شكلت 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% من الإجمالي العام للتجارة بما يعادل 129 مليار درهم.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة، في بيان أمس، إن تواصل زخم النمو في التجارة الخارجية للدولة مع العالم الخارجي يعكس حجم النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات التجارية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة والعالم خلال العام الجاري نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف معاليه أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات في عام 2016 تؤكد التزايد المستمر في المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح سياسة التنويع الاقتصادي، وأن خطة دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة.

وأضاف أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.