القسوة اختراع بشري!

جوزيه ساراماغو

إعداد وتقديم: عبير زيتون







«بعد موتي قد يذكرون في الصحف أني كنت كاتباً، ونلت جائزة نوبل للآداب، ولكن إذا كان من الممكن أن يضيفوا إلى هذه المعلومة أني ساهمت بشكل ما في«تعزيز السلام» على هذه الأرض، فأتمنى أن يوردوا هذه الجملة قبل خبر جائزة نوبل».. قلق حقيقي شَغَل سيد المفارقات الساخرة، وعجوز الرواية البرتغالية «جوزيه ساراماغو (1922- 2010) طغى على عوالم سرده المميز بجدل المعرفة، وقلق السؤال النهم في بحثه عن جوهر نبض الكائن الإنساني في حياته المعاصرة. حظي صاحب جائزة نوبل لعام 1998 بحفاوة وتقدير كبيرين في العالم العربي، وذلك لاتساق فكره مع مواقفه الشجاعة في الدفاع عن العدالة الإنسانية، منها مواقفه من الديكتاتورية في البرتغال، وصراعه مع الكنيسة الكاثوليكية بعد صدور روايته الكبرى «الإنجيل بحسب يسوع المسيح» (1991) وتصريحاته النارية الجريئة بعد زيارته مع وفد من الكتّاب العالميين إلى رام الله، تضامناً مع شعبها في نضاله المشروع. من أهم أعمال صاحب «الطوف الحجري»، والتي امتدّت إلى أجناس الأدب جميعاً: الشعر والقصة القصيرة، والرواية والمسرح والمقالات، وترجم إلى العديد من اللغات الأجنبية، منها:«سنة موت ريكاردوريس»، «المفكرة»، «كل الأسماء»، «العمى»، «الكهف»، «البصيرة»، «مسيرة الفيل»، و«قابين».هذه الشذريات مستمدة من «أغلب حواراته» المترجمة إلى العربية، ومنها الواردة في كتاب «في صحبة لصوص النار» لـ «جمانة حداد»



- لم أشعر يومًا بالحاجة إلى أن أكون صاحب سيرة مهنية لامعة، ولا بالحاجة إلى الشهرة والمجد، ولا بالحاجة إلى تصفيق الناس لي.

