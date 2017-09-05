ترجمة: عبد الله ناصر*

1- الرجل الذي يتخيل الكوارث

كان جسده متخلفاً على الدوام عن رأسه. عندما يَحلِق مثلاً كان يفكر في كوبٍ من القهوة، ولكن عندما يشربها يتخيل نفسه عالقاً في زحامٍ مروري ينصت إلى أخبار الصباح عبر الراديو. وفي حقيقة الأمر لم يكن يستمع إلى الأخبار أيضاً، لانشغاله بالتفكير في المصائب التي تنتظره في المكتب. كان يطارد الأحداث، كما يطارد الحمار الجزر الذي لن يلتقطه أبداً.

كان عقله وجسده يقعان في أماكن جغرافية مختلفة، وهذا البعد أصاب روحه بحالةٍ ثابتة من القلق، كأنه يطارد نفسه طوال الوقت. يتناول في الليل أقراصاً منومة لتريحه من الضغوط، فتنكمش عضلاته مثل رباطٍ مطاطي ملقى على الطاولة. وعندما ينام يتخيل نفسه مسافراً في الفضاء بلا خوذة أو بدلة أو حتى مركبة فضائية. كان يتنفس حتى في انعدام الضغط الجوي، بفضل تلك الكبسولات التي اخترعها وتناولها مع قليلٍ من الماء، وقد مكنته من السفر في الفضاء وفي أعماق المحيطات أيضاً. ولكنه قبل أن يغرق في النوم يشعر أحياناً بأنه قد تاه، ويحلم بعدها بأنهم قد منحوه جائزة نوبل في الطب لاختراعه تلك الكبسولات فيصحو بحلقٍ جاف وجسدٍ ثقيل. وفي الصباح يتناول قرصاً أو قرصين من المنشطات ليكافح تلك المهدئات الليلية.

وفي أحد الأيام كان مع عشيقته، وشرع يفكر في زوجته فأدرك أن مشكلته تتلخص في وجوده في مكانٍ مختلفٍ عن الذي يوجد به فعلياً مما لا يساعده على المرح هنا أو هناك. واستنتج أنه عندما يكون عقله ورأسه في مكانٍ وزمانٍ واحد ستختفي جميع مشاكله. حاول ولكن الخطأ لم يكن خطأه، فعلى سبيل المثال عندما كان يحلق كان يقول لنفسه: «ياللروعة، أحلق الآن ولا أقوم بشيءٍ آخر. وعندما أقوم بذلك الشيء الآخر سوف أستمتع به، ولكن ليس الآن، فأنا أشعر براحةٍ كبيرة في ملاحظة تجاعيد وجهي الظاهرة في المرآة والشعور بملمس الجلد في هذه اللحظة الفريدة من نوعها، لأن هناك العديد من الأيام التي سأحلق بها ولكن لن يشبه أحدها هذه الحلاقة..»، ولكن خلف تلك الكلمات كانت تدور الكثير من الصور التي لا علاقة لها باللحظة الراهنة بقدر ارتباطها بما يمكن أن يحدث في الغد. ما يجعله قلقاً للدرجة التي لا يعود بمقدور المرآة أن تعكس صورته، ويظهر بدلاً منها المكتب والناس تأتي وتذهب وهو في المنتصف يبحث عن الحلول ويتخذ القرارات. فيتوقف عن الحلاقة ويسارع في ارتداء ملابسه. يشرب قهوته على عجالة ويقود سيارته مثل ممسوس، وعندما يصل وينشغل في مكالمات هاتفية أو توقيع المعاملات ينخرط بالتفكير في غداء عمل أو عشاء فاخر، وعندما يحين الوقت يجد نفسه مرهقاً للغاية فلا يفكر إلا في الاستلقاء فوق السرير.

بإيجازٍ شديد، لم يستطع أبداً اللحاق بنفسه مهما اجتهد في الركض. عندها فكر بأن هناك الكثير من الناس يعيشون بهذا الشكل وهي طريقة لا تبدو غريبة جداً، مقارنةً بحياة الآخرين، حتى داهمه ذلك الهاجس البشع وهو يحتسي قهوته بسرعة. تخيل أنه لا يستمع إلى الأخبار من راديو السيارة، بل يسير بسيارته فوق أحد الأطفال أو يصطدم بإحدى الشاحنات الثقيلة وجهاً لوجه. وعندما ركب سيارته في الواقع تلاشى ذلك الرعب، وجاءت عوضاً عنه بعض الرؤى التي لا تقل كارثية، كأن ينهي المدير خدماته أو يهاتفه أحدهم لينقل خبر تحطم طائرة فوق منزله. هذه الرؤى أكسبته درجةً من الواقعية حتى باتت تكسو من حوله ملامح الخوف والامتعاض.