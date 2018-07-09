مقتل 20 مسلحاً بقصف أميركي واشتباكات في أفغانستان

كابول (د ب أ)

قتل 16 مسلحاً بعملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم بلخ. فيما قتل أربعة من عناصر «داعش» في قصف جوي نفذته القوات الأميركية، المتمركزة في أفغانستان على مخبأ تابع لهذه الجماعة الإرهابية في إقليم ننجرهار.وأكد مسؤولون محليون أمس أن 16 مسلحاً على الأقل من طالبان قتلوا في عملية نفذتها القوات الحكومية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، في اليومين الماضيين. وتم شن عملية «وليد9» في منطقة «شامتال» وتم تطهير 5 قرى حتى الآن من المتمردين، طبقاً لما قاله قائد الشرطة الإقليمية الجنرال محمد أكرم سامي. وأضاف سامي «قتل 16 فرداً من طالبان ومازالت جثث ثمانية منهم على الأرض».

وتابع أن مقاتلي طالبان المتورطين بالهجوم كانوا يخططون للسيطرة على مركز المنطقة. غير أنهم «تعرضوا للهزيمة». في غضون ذلك، قتل أربعة مسلحين بقصف جوي نفذته القوات الأميركية، المتمركزة في أفغانستان على مخبأ تابع لـ«داعش»، بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإقليمية في بيان أمس إنه تم تنفيذ القصف الجوي، الليلة قبل الماضية قرب منطقة «أشين». وذكر البيان أنه تم استهداف مخبأ الجماعة الإرهابية في منطقة «باندار» ونتيجة لذلك قتل 4 مسلحين. وتم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر، التي تخص هذه الجماعة الإرهابية، خلال القصف الجوي، حسب البيان.