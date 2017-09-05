حُلمٌ لم يُفسَّرْ من قَبل

ترجمتها عن الصينية يارا المصري

يجلسُ المُفَسِّرُ في عريشةٍ إلى جانبِ الطريق، ينوبُ عن الآخرين في تسجيلِ أحلامِهم. مرَّت عدةُ سنواتٍ، سَجَّلَ خلاها الكثيرَ من الأفكار والأمور الغريبة. ودائماً يكون الوضعُ هكذا: المارة كلهم من هؤلاء الأشخاصِ العاديين، يدخلون العريشة، يظهر الارتباكُ على محياهم لحظةَ يدخلون، يجلسون على الأرض. يسرد بعضهم حُلمَه بجزالةٍ وأسلوبٍ عذب، الآخرُ يسرده وصفاً مملاً جامداً، البعض يطلق العنان لعواطفه، فيما يسرد البعض الآخر حُلمَه سردًا مُلغِزاً، لا يشبه أحدهم الآخر. أمَّا المُفَسِّرُ فيظلُّ صامتاً، لا يظهر على وجهه أي تغيير يُسَجِّلُ الأحلامَ حُلماً بعد الآخر، ويحفظها في مفكرةٍ سوداء، مِن ثَم يغادره العابرُ ناقماً.

مع مرور الوقت، قلَّ عددُ الأشخاصِ الذين يحلمون، ويوماً بعد يوم ازداد شعورُ المُفَسِّرُ بالوحدةِ، لكنه كان يمد رأسه بإصرارٍ نحو الطريق ويترقب بلا كلل. كان يتوقُ إلى حُلمٍ لم يُفسِّره من قَبل، حيث يمتزج في الحلم فيضٌ من دفءٍ ونورٍ يُوخزُ العين. لم يكن متأكداً من ظهور هذا الحلم في عقله بوضوح، بل كان واثقاً أنَّ ثمة فكرة موجودة. ولم يكن باستطاعته كذلك أن يُفسِّرَ هذا الحلم ويسجله في مفكرتِه السوداء. كان لا مفر من أن ينتظر ظهورَ شخصٍ ما، شخص تطوف هذه الفكرة في باله وتظهر في حلمه، ثم يأتي إلى المُفَسِّرِ ويحكي له، وسينوب عنه في تسجيلها. وإذ كان ثمة الكثير من الحلقات المتشابكة والانعطافات الملتوية خلال ذلك، فلم يكن بيد المُفَسِّرِ حيلة سوى الانتظار.

تمر الأيام يوماً تلو الآخر، ولا يحكي القادمون عن الفكرةِ التي في قلب المُفَسِّرِ، كما أن تلك الفكرة لطالما كنت عصيةً على وضعها في كلمات، وكان الالتباسُ كذلك عصياً على الإزاحة، كانت عزيمة المُفَسِّرِ تفترُ يوماً بعد الآخر وتغتم نفسه، لكنه كان يمد رأسه نحو الخارج بإصرار وعزيمة. شقَّقَ بردُ الشتاءِ يديه وقدميه، وتورَّمت مفاصله كخبز مانتو صغير بفعل رطوبةِ الربيع، وبدأ المطر يتسرب عبر تلك العريشة البسيطة المتهالكة.

وتوقف أغلب المارة عن قصِّ أحلامهم له، وكانوا يرمقونه بنظرات باردة ويسيرون في طريقهم متعجلين، كان المُفَسِّرُ يتفحص كلاً منهم بتركيز، وفؤاده يتخبط بإيقاعٍ منتظمٍ بين أملٍ ويأس. وكانت تمر أيام لا يأتيه فيها إلَّا شخصٌ أو بضعةُ أشخاص، أحلامهم عاديةٌ جداً، رغم أن مضمونها يحوي فرحاً وابتهاجاً في فضاءٍ شاسع، أو أنَّ الحالمَ متشبثٌ بكهفٍ في أعماق الأرض؛ أو أن أحدهم يداهمه رعبٌ من حيوان شرس، أو الآخر ميتٌ يحيطه الظلامُ والوحشة. إلَّا أنَّ أيَّاً منهم لم يصف الفكرة التي تختلج في فؤاد المُفَسِّر.

ربما هذا نوعٌ من المعاناة؟ نوعٌ من تعذيبِ الذاتِ وتجريحِها؟