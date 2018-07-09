إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين

روما (أ ف ب)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أمس، أن إيطاليا تريد إغلاق موانئها أمام السفن التي تقوم بمهمات في المتوسط عندما يكون على متنها مهاجرون أُنقذوا قبالة سواحل ليبيا. وقال سالفيني على تويتر: «الخميس سأطلب خلال الاجتماع الأوروبي في إنسبروك إغلاق موانئ إيطالية أمام سفن المهمات الدولية» في إشارة إلى اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في النمسا. وأضاف: «للأسف الحكومات الإيطالية خلال السنوات الخمس الأخيرة وقعت اتفاقات لتنقل كل هذه السفن مهاجريها إلى إيطاليا».

وليل السبت- الأحد أُنزل 106 مهاجرين في ميسينا بإيطاليا بعد أن أنقذتهم الخميس الماضي سفينة عسكرية إيرلندية قبالة سواحل ليبيا.

وهناك عدة دوريات في المتوسط ولم يوضح سالفيني أي سفن معنية. وأبرزها هي عملية صوفيا للتصدي لمهربي البشر التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 2015 ووضعت تحت قيادة إيطالية ومقرها العام في روما.

وهناك أيضاً عملية تريتون التي أطلقتها في 2014 الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد (فرونتكس). وتشارك سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي أيضاً في هذه العملية.