الكتابة تجربة محزنة

أليخاندرو غاندارا.. ترجمة: د. محسن الرملي

منذ روايته الأولى (نصف المسافة) سنة 1984 والكاتب الإسباني أليخاندرو غاندارا يراهن على القيم الثابتة، وحين جاء دعاة «الرواية الجديدة» في إسبانيا، ظل هو ملتزماً أصول الشكل وصرامة السرد، مؤكداً على أصالة اتباعه لضرورة الالتزام واقتدائه بغوته، حيث الإصرار على القول إنه: في البدء كان الحَدث. ومعظم شخصياته تعاني صراعاتها وحيدة، وتعاني الفشل، بحيث إنها لا تفهم ذاتها ولا محيطها ولا القوانين التي تدفعها للفعل.



‪ غاندارا، أستاذ لمادة تاريخ الفكر في جامعة كومبولوتنسة بمدريد، وحائز على جوائز أدبية مختلفة، كثير الحضور في وسائل الإعلام المكتوبة، ومع ذلك فإن عدد قرائه محدود نسبياً، ويعزى ذلك إلى طبيعة المواضيع التي يتناولها.. فهو كما يصفه الناقد إستيفان هيرنانديث بأنه هارب من بيئة السرد اللطيف، وممثل للنمطية المقلقة. وفي أعماله ثمة حضور للرغبات، الإحباطات، العجز وعدم الفهم، حيث يمكن لعنوان كتابه النقدي أن يجمع كل ذلك: (إننا لا نفهم بعضنا البعض)، فهو متمرد عبر طبيعة إصراره على إعادة طرح أسئلة الإنسان التقليدية وتصديه للمواضيع الخالدة في الأدب والتاريخ. أما عن لغته فيظهر عليها بجلاء الاستخدام الوظيفي والإسهاب بالوصف، ويحرص كثيراً على رصانة البناء الروائي. ومن هنا ندرك فرادته في الميدان الروائي الإسباني. أما أهم أعماله الروائية فهي:(نصف المسافة)، (ظل رامي القوس)، (آمال عمياء)، (حركة زائفة)، (حب صغير) و(أبواب الليل). وهنا ننقل إحدى شهاداته التي يتحدث فيها عن مفهومه للكتابة الروائية وعن محيطها، أي عن أوروبا وما يصر عليه البعض من تسمية رواية أوروبية‬.



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‬قال الناقد جورج ستاينير بأن كل لغة تميل نحو دلالة تخصصية ذات معنى ما، أي نحو العتمة، إلى ما هو لازم، إلى الانغلاق داخل المتكلم مثل عضو خاص. وأنا أعتقد بأن ما يمكن قوله عن اللغة، يمكن قوله عن الكتابة، وما يمكن قوله عن الكتابة يمكن قوله عن الرواية، فالرواية تميل إلى التخصصية، بحكم طبيعتها اللغوية، وأيضاً، بحكم ميدان الحدث، وبحكم العالم الذي يتضامن معها.‬

ولكن هذه الميول، السير نحو دلالة ما، ليست هي الكينونة، ولا حتى تعني أنها ذلك المصير الذي يتراءى. الرواية تجنح نحو المعتم، تميل إلى أن تكون مجرد لغة. قصة، للذي، أو لأولئك الذين يرونها كذلك. وهذا الشيء لا يعني أن نيتها الأخيرة أن تتحول إلى مادة غير شفافة دون اتصال مع الآخرين الذين يحكون أو يتكلمون. لأن الميل ببساطة هو الجهد، أما أسلوب الحرص للوصول إلى النسيج الحي للعامة، ليس مصيراً حتمياً، ولا خلاصة، ولا حتى ضرورة.‬

