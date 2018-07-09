81 قتيلاً بالأمطار الغزيرة على غرب اليابان

كوراشيكي، اليابان (رويترز)

ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في غرب اليابان إلى 81 أمس، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانت قد تقطعت بهم السبل لفترة وجيزة في مدينة كوراشيكي. وصدرت أوامر إجلاء لنحو مليوني شخص وتحذيرات من الانهيارات الأرضية في عدة مقاطعات.

وفي غرب اليابان الأشد تضرراً، استخدمت أجهزة الطوارئ وأفراد الجيش الطائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الناس من الأنهار التي فاضت على ضفافها والمنازل التي غمرتها المياه، بما في ذلك مستشفى.

وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتي عشرات المرضى والممرضين في مستشفى باستخدام القوارب.

وقال مسؤول في المدينة إن عمليات الإجلاء شملت 170 مريضاً وموظفاً من المستشفى وبقي نحو 80 شخصاً محاصرين.

ومن بين المفقودين صبي عمره تسع سنوات من المعتقد أن انهياراً أرضياً حاصره داخل منزله، وقتل أيضاً ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أحدهم رجل في الثمانينيات من عمره. وألغت السلطات تحذيرات الطوارئ من الأمطار الغزيرة بحلول المساء، لكن لا تزال هناك إرشادات بشأن هطول أمطار بدرجة أقل وكذلك حدوث انهيارات أرضية.