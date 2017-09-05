إنقاذ البشرية فوق سماء دبي

فاطمة المزروعي

تعد أفلام الفضاء الخارجي من أكثر الأفلام إلهاماً وإظهاراً لما يتمناه الإنسان، فمنذ صدور فيلم A trip to the moon عام 1902 حتى العصر الحديث، لا يزال الفضاء المجهول يشغل بال الإنسان وتساؤلاته، ما جعل الأفلام التي تصور الفضاء ذات شهرة وشعبية بشكل كبير، وفي هذا العام صدر الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة «ستار تريك»، وذلك احتفالاً بالعام الخمسين للفيلم، وقد تصدر شباك التذاكر لأول 3 أيام من عرضه، وبالرغم من كون الأجزاء السابقة حققت إيرادات أعلى في افتتاحياتها، إلا أن إيرادات الجزء الجديد بلغت 60 مليون دولار في إجازة الأسبوع فقط، وقد كان الفيلم يجمع ثلاث مناسبات، وهي مرور خمسين عاماً على سلسلة أفلام ستار تريك، وتخليد لذكرى أبطال الفيلم المتوفين «ليونارد ديموي» عن عمر يناهز 83 عاماً بسبب انسداد رئوي، وهو الذي مثل دور سبوك في أجزاء سابقه لستار تريك، لذا يعد من الشخصيات الشهيرة والمحبوبة لمحبي السلسلة، ووفاة أنتون يلشين، الذي مثل دور «تشيكوف» في هذا الجزء إثر حادث سيارة عن عمر يناهز 27 عاماً.

الفيلم من إخراج التايواني «كاستين لين»، ونجد الفرق في الإخراج واضحاً بين الأجزاء السابقة «ستار تريك 2009» و«ان تو داركنيس 2012»، فقد كان المخرج لهذه الأجزاء المخرج الأميركي «جاي جاي أبرامز».

دارت أحداث «ستار تريك بيوند» في قالب من الحماسة والتعاون، إذ إن «كريس باين»، والذي كان بدور القائد جيمس تي كيرك للمركبة الفضائية إنتبربرايس، والتي كانت مجهزة بأفضل التقنيات، كما أنها تميزت بطاقمها المتعاون، والذي يتكون من «سبوك»، وقد قام بتمثيل دوره زاكاري كوينتو.. وانتون يلشين وقد مثل في دور «تشيكوف»، كان من ضمن الفريق أيضاً زوي سالدانا في دور الملازمة «اوهارا»، وكارل أوربان بدور «بونز»، الذي كان يتمتع بمهارات طبية جيده، بالإضافة إلى سايمون بيغ، وقد لعب دور «سكوتي»، وقد لعب سايمون دوراً كوميدياً أضاف طابعاً مضحكاً للفيلم، وتوجه هذا الفريق مع مركبتهم الفضائية إلى مهمتهم التالية، وقد كانت المهمة داخل سديم، مما جعل الاتصالات تنقطع عن المركز الرئيس، وبالطبع لم يرفض القائد جيمس تي كيرك المهمة، خاصة وأنها كانت في سبيل مساعدة أحد الكائنات التائهة في الفضاء، لكن ما إن توجهوا إلى داخل السديم حتى وجدوا أنفسهم مقابل مخلوقات فضائية شرسة، وبالرغم من كون الطاقم غير جاهز لمثل ذلك الهجوم، خاصة مع انقطاع جميع وسائل التواصل مع العالم الخارجي، اضطروا للهروب من عدوهم، والذي ظل يطاردهم حتى أجبرهم على الارتطام بالكوكب، الذي كان يحتوي على قاعدة لتلك المخلوقات عديمة الرحمة.

لمسات حماسية

لمسات لين في الفيلم تشابه تلك الأخرى في سلسلة «فاست اند فوريوس»، والتي كان لكاستين لين فضل في نجاحها، وقد كان ذلك واضحاً في هذا الجزء من ستار تريك، إذ إن لين لم يتردد في إضفاء اللمسات الحماسية، ونجد ذلك مثلاً في مشهد القائد جيمس تي كريك عند مهاجمته قاعدة المخلوقات الشريرة لينقذ أصدقاءه وهو على متن دباب، بالإضافة إلى لقطات إطلاق النار أثناء ذلك، وتلك من سمات أفلام جاستين لين.