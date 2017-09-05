إنقاذ البشرية فوق سماء دبي

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«ستار تريك بيوند».. صوّرها مدينة للمستقبل

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تاريخ النشر: الخميس 07 سبتمبر 2017

فاطمة المزروعي

تعد أفلام الفضاء الخارجي من أكثر الأفلام إلهاماً وإظهاراً لما يتمناه الإنسان، فمنذ صدور فيلم A trip to the moon عام 1902 حتى العصر الحديث، لا يزال الفضاء المجهول يشغل بال الإنسان وتساؤلاته، ما جعل الأفلام التي تصور الفضاء ذات شهرة وشعبية بشكل كبير، وفي هذا العام صدر الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة «ستار تريك»، وذلك احتفالاً بالعام الخمسين للفيلم، وقد تصدر شباك التذاكر لأول 3 أيام من عرضه، وبالرغم من كون الأجزاء السابقة حققت إيرادات أعلى في افتتاحياتها، إلا أن إيرادات الجزء الجديد بلغت 60 مليون دولار في إجازة الأسبوع فقط، وقد كان الفيلم يجمع ثلاث مناسبات، وهي مرور خمسين عاماً على سلسلة أفلام ستار تريك، وتخليد لذكرى أبطال الفيلم المتوفين «ليونارد ديموي» عن عمر يناهز 83 عاماً بسبب انسداد رئوي، وهو الذي مثل دور سبوك في أجزاء سابقه لستار تريك، لذا يعد من الشخصيات الشهيرة والمحبوبة لمحبي السلسلة، ووفاة أنتون يلشين، الذي مثل دور «تشيكوف» في هذا الجزء إثر حادث سيارة عن عمر يناهز 27 عاماً.

الفيلم من إخراج التايواني «كاستين لين»، ونجد الفرق في الإخراج واضحاً بين الأجزاء السابقة «ستار تريك 2009» و«ان تو داركنيس 2012»، فقد كان المخرج لهذه الأجزاء المخرج الأميركي «جاي جاي أبرامز».

دارت أحداث «ستار تريك بيوند» في قالب من الحماسة والتعاون، إذ إن «كريس باين»، والذي كان بدور القائد جيمس تي كيرك للمركبة الفضائية إنتبربرايس، والتي كانت مجهزة بأفضل التقنيات، كما أنها تميزت بطاقمها المتعاون، والذي يتكون من «سبوك»، وقد قام بتمثيل دوره زاكاري كوينتو.. وانتون يلشين وقد مثل في دور «تشيكوف»، كان من ضمن الفريق أيضاً زوي سالدانا في دور الملازمة «اوهارا»، وكارل أوربان بدور «بونز»، الذي كان يتمتع بمهارات طبية جيده، بالإضافة إلى سايمون بيغ، وقد لعب دور «سكوتي»، وقد لعب سايمون دوراً كوميدياً أضاف طابعاً مضحكاً للفيلم، وتوجه هذا الفريق مع مركبتهم الفضائية إلى مهمتهم التالية، وقد كانت المهمة داخل سديم، مما جعل الاتصالات تنقطع عن المركز الرئيس، وبالطبع لم يرفض القائد جيمس تي كيرك المهمة، خاصة وأنها كانت في سبيل مساعدة أحد الكائنات التائهة في الفضاء، لكن ما إن توجهوا إلى داخل السديم حتى وجدوا أنفسهم مقابل مخلوقات فضائية شرسة، وبالرغم من كون الطاقم غير جاهز لمثل ذلك الهجوم، خاصة مع انقطاع جميع وسائل التواصل مع العالم الخارجي، اضطروا للهروب من عدوهم، والذي ظل يطاردهم حتى أجبرهم على الارتطام بالكوكب، الذي كان يحتوي على قاعدة لتلك المخلوقات عديمة الرحمة.

لمسات حماسية

لمسات لين في الفيلم تشابه تلك الأخرى في سلسلة «فاست اند فوريوس»، والتي كان لكاستين لين فضل في نجاحها، وقد كان ذلك واضحاً في هذا الجزء من ستار تريك، إذ إن لين لم يتردد في إضفاء اللمسات الحماسية، ونجد ذلك مثلاً في مشهد القائد جيمس تي كريك عند مهاجمته قاعدة المخلوقات الشريرة لينقذ أصدقاءه وهو على متن دباب، بالإضافة إلى لقطات إطلاق النار أثناء ذلك، وتلك من سمات أفلام جاستين لين.

شارك في الفيلم الممثل الشهير إدريس ألبا، إلا انه لم يحصل على الدور الذي يليق بموهبته، وهو دور «كرال» قائد المخلوقات الشرسة، وقد كان ظهوره قليلاً في بداية الفيلم، ثم ظهر في وسطه إلا أن التغيير في الشكل ليبدو مختلفاً جذرياً عن كونه إنساناً لم يكن فكرة جيدة على الإطلاق، لكن ازدادت حماسة الفيلم بعد أن تبين للمشاهد سبب تحول كرال، الذي كان اسمه «هيدسون» من جيش التحالف إلى أحد المخلوقات الشريرة، وذلك عندما كان قائد لسفينة تابعة للتحالف اصطدمت بالكوكب الذي هم فيه، ولم يأت أحد لنجدته هو وطاقمه، وذلك ولد الحقد والكراهية في داخله تجاه التحالف، لاعتقاده أنه لا يهتم بأمره ولا لأمر فريقه، وذلك دفعه للاستفادة من الكوكب والمخلوقات التي فيه، فكون جيشاً ضخماً من المخلوقات الشريرة واستخدم تكنولوجيا متقدمة ذات قوه مدمرة، بينما كان التحالف يعتبر «كرال» قائداً عظيماً لن ينساه التاريخ بعد أن  فقد داخل سديم هو وطاقمه، فهنا نجد مثالاً على أشخاص اعتقدنا أنهم عظماء إلا أننا لا نعلم حقيقتهم كما هو الحال لدى هيدسون، لذلك قالت الكوماندر باريس «على مر العقود تم اعتباره بطلاً، لكن أعتقد أن الوقت سيحكم علينا جميعاً». ... المزيد
     
 

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