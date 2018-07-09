بومبيو: العقوبات على كوريا الشمالية مستمرة حتى نزع «النووي» بالكامل

طوكيو (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، في طوكيو، أنّ العقوبات ستبقى مفروضة على بيونج يانج حتى «نزع السلاح النووي بالكامل، وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام»، خلال محطة في طوكيو بعد يومين من المحادثات المكثفة مع كوريا الشمالية التي اتهمت الطرف الأميركي باستخدام وسائل شبيهة بـ«العصابات».

وقال بومبيو «على الرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعاً، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم».

وأكد أن المطلوب هو «نزع السلاح النووي بالمعنى الواسع»، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، مؤكداً أن «الكوريين الشماليين يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه».

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية، ستكون هناك عملية «تحقُق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا ما وافق عليه الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب والرئيس كيم (جونج اون)». وأضاف أن «الرئيس ترامب وأنا، نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء».