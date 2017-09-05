رواية الأغنيات المخنوقة

د. أمّ الزين بنشيخة المسكيني

عذراء سنجار للروائي العراقي وارد بدر السالم هي أوّل وثيقة سردية للشهادة بالكتابة على ما اقترفه تنظيم داعش الإرهابي من جرائم وحشية في حقّ الأزيديين في سنجار. إنّها «برنوغرافيا» نسقية متكاملة الملامح، فضح لخرائط الرعب الداعشي وخراب عقولهم، تصوير بالحرف ورسم على حافة الدماء، لوحة مأساوية تشهد جيّداً على اغتيال التاريخ واستباحة الجغرافيا..لا تاريخ مع مصّاصي الدماء غير الذلّ والدم والسبي والإخصاء والاغتصاب. ولا جغرافيا لغير الدموع والأغنيات المخنوقة.

تعلّمنا هذه الرواية بأنّ الأدب يولد أيضاً على حافة الكارثة، وذلك من حيث هو دربة ميتافيزيقية شاقّة على التماسك صلب الخراب. فنحن بالحكي ننسج مساحة أخرى بديلاً عن الأمكنة المنكوبة، وبالحرف نخترع الحياة كلّما استحالت في مكان ما. وما الأدب غير فرصة لهسهسة اللغة، ما فوقها وما في بطنها، من أوجاع مخزّنة.. من أصوات مكتومة و«نواح مخنوق». ثمّة إذن أغنيات تخترق سفح الحكايات المؤجّلة.. إنّ الأدب يغنّي أيضاً، لكنّه يبقى مساحة صمت وصدى للأغنيات المخنوقة التي استحال عليها أن تصدح بأصواتها عالياً، أغنيات قد لا تولد إلاّ في بئر عميقة. ففي «الحروب يكون الناس على حافة بئر واحدة». بيد أنّ هذه البئر العميقة - وفق عبارة رشيقة لنيتشه- تحتاج إلى زمن طويل كي تعرف ما الذي يحدث في أعماقها. هذا الزمان هو زمن السرد، حيث تقوم الرواية مقاماً أسمى من التاريخ نفسه، حين يستحيل التاريخ إلى مسطّحات من الدم وخرائط للخراب. فحينما يسقط التاريخ في الخرافة، يولد الأدب كي يحرس هشاشة العالم. ذاك هو الركح المأساوي الذي تؤثثه رواية عذراء سنجار التي أتقنت الإقامة صلب تفاصيل آخر أوجاع مدن الخراب والذل التاريخي، مدينة سنجار العراقية في محنتها الكارثية مع تنظيم داعش المتوحّش. إنّها رواية تحاصر الكارثة بالسرد، وتلئم جراح المنكوبين ببلسم الحرف، ترحال مستحيل بين الموت وأشكال اغتصاب الحياة، بين الجلد والإخصاء والإعدام وحرق مجنون المدينة رغم كونه بنصف عقل فقط.

محنة الفقد والعزلة

زمان الرواية هو «طيف غروب بارد ملفع بالغيوم»، والمكان «عراء مبعثر بهياكل بيوت طينيّة»، ونسيج السرد ينمو على إيقاع مطر خفيف ومتقطّع، في لحظة العودة المستحيلة إلى مدينة استحالت إلى «بيوت أشباح». كيف الترحال تحت «شبح الظلام المثقل بالغيوم الداكنة»؟

ينفتح المشهد السردي على «أرامل الرواية»، لا أحد من الشخصيات أفلت من محنة الترمّل. تقول المرأة الحامل: «لا تنسوا سالار أرمل وسربست أرمل والعجوز أرملة والخال عفدال كان أرملاً.. كلّنا أرامل». هؤلاء هم شخصيات الرواية بحيث ينفرد كل من هذه الشخصيات بمأساة استثنائية، لكنّهم يشتركون جميعاً في محنة الفقد والعزلة: فقد الزوج (المرأة الحامل) أو البنت (سربست)، أو الأبوين (الفتى المسلم الذي «وجد نفسه وحيداً في طابور الموت والغياب والدم».). مأساة موجعة تحت غزوة تنظيم داعش الذي استولى على المدينة فحوّلها إلى «مدينة من عجائز وحجر وخواء وغرباء وسجون سرية وأسرى مدفونين في غرف مظلمة وحيوات مفجوعة بالألم وضيق التنفّس وجمع من تسابيح ودم وموت وذلّ ».