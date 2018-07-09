بكين (وكالات)

أكدت الصين وجامعة الدول العربية، أمس، استعدادهما لتسريع تنفيذ مشاريع دولية متعددة الأطراف في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، إضافة إلى التعاون في قضايا السياسة الإقليمية والدولية. وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عشية استضافة بكين غداً الثلاثاء الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، إن بلاده تعمل على إيجاد صيغة جديدة للتعاون على مستويات وبأشكال مختلفة مع الدول الموجودة غربا بمحاذاة منطقة «الحزام والطريق»، بينما كثفت الدول العربية تطبيق استراتيجية موجهة نحو الشرق، ما يجعل تضافر الجهود الثنائية ضرورياً من أجل بناء شراكة مستدامة على أساس مبادرة «الحزام».

وعبّر يي عن استعداد بكين للمساعدة في بناء اقتصاد صناعي متنوع في الدول العربية. فيما أكد أبو الغيط، الدعم العربي الكامل لمبادرة «الحزام والطريق»، واهتمام العرب في تنشيط الجهود من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة. وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، إن

أبو الغيط أشار إلى أهمية البناء على العلاقات الجيدة التي تربط الطرفين العربي والصيني، من أجل استشراف مجالات جديدة للتعاون، بما من شأنه أن يخدم مصالح وأولويات الطرفين، مشيداً بالطفرة التي تحققت في مجال التعاون الاقتصادي، والتي أثمرت عن حدوث نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري العربي الصيني.

وشهد اللقاء، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تكتسب أولوية خلال المرحلة الحالية، من بينها التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وسبل توفير الدعم اللازم لضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تناول الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والجهود المبذولة لمكافحة خطر الإرهاب والتطرف على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الصينية الإيجابية في إطار المحافل الدولية فيما يخص مساندة عدد من القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا الصدد من خلال عضويتها الدائمة بمجلس الأمن، وبفضل ثقلها الكبير في ساحة العلاقات الدولية. فيما أشار الوزير الصيني إلى الأولوية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وتشاركهما وجهة النظر بخصوص العديد من القضايا والملفات، مؤكداً استمرار المساندة الصينية القوية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واهتمام بكين بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.