بكين تشهد تدشين بوابة المكتبة العربية الصينية

الرياض (وكالات)

تستعد جامعة الدول العربية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة والمكتبة الوطنية الصينية لتدشين «المكتبة الرقمية العربية الصينية» التي أسند إنشاؤها من قبل الجامعة العربية لمكتبة الملك عبدالعزيز، بوصفها رائدة في إنهاض العمل العربي المشترك، وتطوير المكتبات العربية من المحيط إلى الخليج. ويأتي التدشين على هامش اجتماع منتدى التعاون العربي - الصيني غداً في بكين، إذ ستشكل المكتبة قناة للحوار بين الشعبين العربي والصيني، ولتبادل مصادر المعلومات التقليدية وغير التقليدية، وفقاً للبنية التحتية المعلوماتية المستخدمة بالدول العربية، ومدى تكيفها مع البنية التحتية المعلوماتية في الصين، إضافةً إلى تعزيز وتوثيق الشراكة بين المكتبات الوطنية بالدول العربية والصين.

وستعزز المكتبة العلاقات الثقافية التي تأتي مساندة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين العالم العربي والصين، وتعتبر جسراً ثقافياً بين الحضارتين العربية والصينية، ومن أدوات المعرفة عن الثقافة العربية والصينية، لإقامة مشروعات طويلة الأجل تهدف إلى نشر التراث العربي والصيني بالشكل الرقمي.