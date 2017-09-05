ثورة التماثيل

إميل أمين

عرفت البشرية منذ وقت بعيد فن النحت، الذي يعد من أقدم أنواع الفنون، واعتبرت المنحوتات أو التماثيل شهادات على التاريخ لأقوام سادوا ثم بادوا، ولهذا تجدها تراثاً إنسانياً منتشراً حول العالم، أبدعها الفراعنة بداية، وقلدهم الرومان لاحقاً، عرفتها حضارات المايا والازتيك، وتجدها عند الآسيويين أيضاً، وجلها صنعته الأيادي البشرية على نحو أو آخر، إما لتخليد ذكرى إنسان، أو لتقص علينا أقصوصة تاريخية لحرب أو أسطورة، بل إن الإلهام الفني جعل بعض الشعوب تضع تماثيل ومنحوتات متباينة لشخصية واحدة، وفي كل الأحوال تبقى التماثيل حاضنة من بين حواضن ذاكرة الأمة، أو علامة من علامات منتجها الثقافي والاجتماعي والفني في عصر من العصور.

تماثيل أميركا وذاكرة العبودية

على أن السؤال: لماذا الآن فتح هذا الملف؟ الجواب بالقطع يتصل بما يجري في الولايات المتحدة الأميركية من ثورة، انطلقت شرارتها في مدينة «شارلوتسفيل» بولاية فيرجينيا، عندما أقدم عدد من الأمريكيين ذوي الأصل الأفريقي على هدم نصب تذكاري للجنرال «روبرت لي» أحد رموز العنصرية والحرب الأهلية والمؤيد للعبودية.

لم يرقَ هدم التمثال للتيار اليميني الأميركي، لاسيما الجماعات ذات الطابع العنصري مثل النازيين الجدد أو الكلوكلوكس كلان، أو غيرهم من القوميين والشوفينيين الذين يرون في الجنرال «لي» أحد الأبطال الذين دافعوا عن الجنوب حتى اللحظات الأخيرة، وعلى هذا فإن نصبه يستحق أن يبقى حاضراً وشاهداً، ولا يسمح بالاقتراب منه.

والشاهد أن التماثيل والنصب التذكارية التي تخلد ذكرى القيادات الأميركية تنتشر في طول البلاد وعرضها، والكثير جداً منها يتصل بما يعرف فترة «الكونفيدرالية»، ذات الدلالة الواضحة على العبودية والرق، لاسيما في جنوب البلاد، والولايات الكونفيدرالية هي التي أرادت الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي الأميركي وحاربها إبراهام لنكولن.