الجِوار بين الجغرافيا والتّاريخ

د. المعز الوهايبي

يحتاج الفكر السّياسيّ، على غرار مختلف ضروب الفكر، إلى مراجعة أولوياته وإعادة تدبّرها على ضوء مستجدّات السّياق التّاريخيّ والسّياق الجيوسياسيّ؛ وهما لا محالة سياقان متلازمان ومتحوّلان باستمرار. ولا يحتاج ذلك إلاّ إلى تدقيق الملاحظة في الوضعيْن الدّوليّ والإقليميّ الرّاهنيْن، وهما وضعان متداخلان أيضاً ولكن بتفاوت يُمْليه الاختلاف بين مجمل التّجمّعات الإقليميّة حول العالَم؛ وذلك حتّى يكون التّشخيص أدقّ ما يكون. وفي ما يعنينا، نحن العرب، فإنّ جلّ تجمّعاتنا الإقليميّة تشير إلى ضرورة تطارح مسألة العلاقة بين معطى «الحدود الجغرافيّة» ومفهوم «الجوار».

من الحدود الجغرافيّة إلى الجوار الإقليميّ

تَرسّخ مصطلح «الحدود الجغرافيّة» مفهوماً سياسيّاً ضمن أدبيّات الفكر السّياسيّ القديم والرّاهن، المعنيّة منها تخصيصاً بشؤون الجغرافيا السّياسيّة، سواء كان ذلك راجعاً إلى بدايات الفكر الفلسفيّ السّياسيّ لدى الإغريق، حيث كان الاشتغال بالتّنظير لمواصفات المدينة polis أو الدّولة هَمّاً أساسيّاً لدى الفلاسفة (أفلاطون وأرسطو، مثلاً)، أو كان ذلك بسبب الصّراعات التي تجري بين الأجوار نتيجة التّناقضات الإيديولوجيّة أو التّزاحم الاقتصاديّ، أو كان ذلك بفضل التّبادل التّجاري أو التّكامل الاجتماعيّ والثقافيّ. لكن، مع ذلك، استقرّ مفهوم «الحدود» في كثير من الأذهان، بتبسيط مشطّ وباعتقاد ساذج، على أنّه ضرب من «بداهة» الجغرافيا؛ وهي، أي الجغرافيا، ليست كذلك تماماً بحسب ما تبيّنه شواهد التّاريخ منذ غابره إلى حدّ اليوم. ولذلك لا مناص من استحضار مفهوم «الجوار» حتّى نتجاوز محدوديّة «الحدود الجغرافيّة». بيد أنّ مفهوم «الجوار» ما زال بعدُ غضّاً لم يشتدّ عوده ضمن الكتابات الفكريّة السّياسيّة رغم أنّه ما فتئ يسجّل حضوره تدريجيّاً ضمن النّدوات العلميّة والبحوث الاجتماعيّة والنّفسيّة الرّاهنة. بل نلاحظ أيضاً بدايات اهتمام به ضمن المؤسّسات البحثيّة والأكاديميّة المنضوية إلى الاتّحاد الأوربي نتيجة التحدّيات التي تواجهه بسبب موجات الهجرة غير الشّرعيّة وبسبب التّفاوت الاقتصاديّ مع دول «الجوار الإقليميّ»، سواء في أوربا نفسها أو في جنوب المتوسّط. لكن يبدو، لدى العرب، أنّ هذا المصطلح بقي حبيس الموروث الأخلاقيّ والدّينيّ دون الارتقاء به إلى مستوى أتيقا التّعامل الدّوليّ سياسيّاً. والواقع أنّ مقتضيات تدبّر مفهوم «الجوار» تبدو، اليوم، ملحّة نظراً إلى المَغْنم الذي يمكن أن يتحقّق بفضل الإرادة الإقليميّة التي تسنّى لها، أو التي تحاول بعدُ، أن تهتدي إلى تحويله إلى كيان سياسيّ وثقافيّ مزدهر.

يمكن القول بوضوح إنّ الحدود مفهوم يطرح بتواتر في أدبيّات العلوم السّياسيّة، وفي الاقتصاد السّياسيّ، وفي الجغرافيا السّياسيّة، وفي العلوم الإنسانيّة عموماً، وفي حيثيّات القانون الدّوليّ؛ لكن المقاربة الفلسفيّة تقتضي اليوم ترجمة أنثروبولوجيّة لمقولة الحدود، وهي التّرجمة التي يبدو أنّ مقولة الجوار تستوفيها إجمالاً، نظراً إلى أنّ هذا المفهوم مشبع بدلالات قيميّة واجتماعيّة وإنسانيّة.. صحيح أنّ الحدود لازمة مباشرة للإقليم لا تنفصل عنه البتّة لأنّه لا يمكن أن يوجَد فضاء سياسيّ لا متناهٍ، بما في ذلك الفضاء الإمبرياليّ المعولَم. لكن هذه اللاّزمة تبدو اليوم قاصرة عن الإيفاء بمتطلّبات التّجمّعات الإقليميّة.

ولنا أن نلاحظ، أيضاً، أنّ الفضاء الجيو- سياسيّ هو نفسه قد تغيّرت دلالته في العصر الحديث باتّساع مفهوم الحدود ليشمل المجالين البحريّ والجوّيّ [قد نتحدّث أيضاً في سياق آخر عن حدود افتراضيّة-رقميّة يُناط بها جوار افتراضيّ-رقميّ]؛ لكن يظلّ المجال الأرضيّ هو الأوثق اتّصالاً بين مواطني البلدان المتجاورة على مستوى ممكنات العيش المشترك، حيث الأرض ما زالت بعدُ مصدر الثّروة بمختلف أشكال تحويلها وتصنيعها.